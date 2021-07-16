https://ria.ru/20210716/peskov-1741525794.html
Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России
Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России - РИА Новости, 16.07.2021
Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с COVID-19 настолько сложная, что лучше принимать превентивные меры, к которым относится вакцинация и соблюдение санитарных требований, а не делать... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:17
2021-07-16T13:17
2021-07-16T13:17
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 настолько сложная, что лучше принимать превентивные меры, к которым относится вакцинация и соблюдение санитарных требований, а не делать прогнозы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Существуют определенные математические расчеты, многие математические расчеты, которые делались ранее, они показали свою верность. Но опять же, ситуация настолько сложная с коронавирусом, особенно в тех странах и тех местах, в которых сталкиваются с новыми вспышками, как мы с вами, то, наверное, самое неблагодарное дело - делать какие-то прогнозы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, докладывают ли президенту какие-то прогнозы по развитию ситуации с коронавирусом, когда тренд на высокую смертность пойдет на спад.По его словам, гораздо важнее применять превентивные меры, такие как вакцинация и соблюдение санитарных требований.Общая дисциплина в России по соблюдению противоэпидемических мер, в том числе по ношению масок, оставляет желать лучшего, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он отметил, что в такой сложной ситуации с коронавирусом, которая наблюдается сейчас, нужно в первую очередь применять превентивные меры."Это вакцинация и санитарные меры, которые предписаны и рекомендованы гражданам, обычные меры предосторожности - маски и так далее. Согласитесь, что в этом плане наша общая дисциплинированность оставляет желать лучшего", - сказал Песков.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков, общество
Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ситуацию с коронавирусом очень сложной
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Ситуация с COVID-19 настолько сложная, что лучше принимать превентивные меры, к которым относится вакцинация и соблюдение санитарных требований, а не делать прогнозы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Существуют определенные математические расчеты, многие математические расчеты, которые делались ранее, они показали свою верность. Но опять же, ситуация настолько сложная с коронавирусом, особенно в тех странах и тех местах, в которых сталкиваются с новыми вспышками, как мы с вами, то, наверное, самое неблагодарное дело - делать какие-то прогнозы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, докладывают ли президенту какие-то прогнозы по развитию ситуации с коронавирусом, когда тренд на высокую смертность пойдет на спад.
По его словам, гораздо важнее применять превентивные меры, такие как вакцинация и соблюдение санитарных требований.
Общая дисциплина в России
по соблюдению противоэпидемических мер, в том числе по ношению масок, оставляет желать лучшего, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что в такой сложной ситуации с коронавирусом, которая наблюдается сейчас, нужно в первую очередь применять превентивные меры.
"Это вакцинация и санитарные меры, которые предписаны и рекомендованы гражданам, обычные меры предосторожности - маски и так далее. Согласитесь, что в этом плане наша общая дисциплинированность оставляет желать лучшего", - сказал Песков.