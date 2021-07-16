https://ria.ru/20210716/peskov-1741525794.html

Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России

Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России - РИА Новости, 16.07.2021

Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с COVID-19 настолько сложная, что лучше принимать превентивные меры, к которым относится вакцинация и соблюдение санитарных требований, а не делать... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:17

2021-07-16T13:17

2021-07-16T13:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 настолько сложная, что лучше принимать превентивные меры, к которым относится вакцинация и соблюдение санитарных требований, а не делать прогнозы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Существуют определенные математические расчеты, многие математические расчеты, которые делались ранее, они показали свою верность. Но опять же, ситуация настолько сложная с коронавирусом, особенно в тех странах и тех местах, в которых сталкиваются с новыми вспышками, как мы с вами, то, наверное, самое неблагодарное дело - делать какие-то прогнозы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, докладывают ли президенту какие-то прогнозы по развитию ситуации с коронавирусом, когда тренд на высокую смертность пойдет на спад.По его словам, гораздо важнее применять превентивные меры, такие как вакцинация и соблюдение санитарных требований.Общая дисциплина в России по соблюдению противоэпидемических мер, в том числе по ношению масок, оставляет желать лучшего, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он отметил, что в такой сложной ситуации с коронавирусом, которая наблюдается сейчас, нужно в первую очередь применять превентивные меры."Это вакцинация и санитарные меры, которые предписаны и рекомендованы гражданам, обычные меры предосторожности - маски и так далее. Согласитесь, что в этом плане наша общая дисциплинированность оставляет желать лучшего", - сказал Песков.

https://ria.ru/20210716/vaktsina-1741519384.html

https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741521221.html

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