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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/peskov-1741525794.html
Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России
Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России - РИА Новости, 16.07.2021
Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с COVID-19 настолько сложная, что лучше принимать превентивные меры, к которым относится вакцинация и соблюдение санитарных требований, а не делать... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:17
2021-07-16T13:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 настолько сложная, что лучше принимать превентивные меры, к которым относится вакцинация и соблюдение санитарных требований, а не делать прогнозы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Существуют определенные математические расчеты, многие математические расчеты, которые делались ранее, они показали свою верность. Но опять же, ситуация настолько сложная с коронавирусом, особенно в тех странах и тех местах, в которых сталкиваются с новыми вспышками, как мы с вами, то, наверное, самое неблагодарное дело - делать какие-то прогнозы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, докладывают ли президенту какие-то прогнозы по развитию ситуации с коронавирусом, когда тренд на высокую смертность пойдет на спад.По его словам, гораздо важнее применять превентивные меры, такие как вакцинация и соблюдение санитарных требований.Общая дисциплина в России по соблюдению противоэпидемических мер, в том числе по ношению масок, оставляет желать лучшего, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он отметил, что в такой сложной ситуации с коронавирусом, которая наблюдается сейчас, нужно в первую очередь применять превентивные меры."Это вакцинация и санитарные меры, которые предписаны и рекомендованы гражданам, обычные меры предосторожности - маски и так далее. Согласитесь, что в этом плане наша общая дисциплинированность оставляет желать лучшего", - сказал Песков.
https://ria.ru/20210716/vaktsina-1741519384.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков, общество
13:17 16.07.2021
 
Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ситуацию с коронавирусом очень сложной

© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 настолько сложная, что лучше принимать превентивные меры, к которым относится вакцинация и соблюдение санитарных требований, а не делать прогнозы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Существуют определенные математические расчеты, многие математические расчеты, которые делались ранее, они показали свою верность. Но опять же, ситуация настолько сложная с коронавирусом, особенно в тех странах и тех местах, в которых сталкиваются с новыми вспышками, как мы с вами, то, наверное, самое неблагодарное дело - делать какие-то прогнозы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, докладывают ли президенту какие-то прогнозы по развитию ситуации с коронавирусом, когда тренд на высокую смертность пойдет на спад.
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По его словам, гораздо важнее применять превентивные меры, такие как вакцинация и соблюдение санитарных требований.
Общая дисциплина в России по соблюдению противоэпидемических мер, в том числе по ношению масок, оставляет желать лучшего, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что в такой сложной ситуации с коронавирусом, которая наблюдается сейчас, нужно в первую очередь применять превентивные меры.
"Это вакцинация и санитарные меры, которые предписаны и рекомендованы гражданам, обычные меры предосторожности - маски и так далее. Согласитесь, что в этом плане наша общая дисциплинированность оставляет желать лучшего", - сказал Песков.
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