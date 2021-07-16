Лавров заявил о беспрецедентной высоте отношений России и Китая
Глава МИД Лавров заявил о беспрецедентной высоте стратегического партнерства России и Китая
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Отношения между Москвой и Пекином достигли беспрецедентных высот, взаимодействие носит характер стратегического партнерства, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по случаю 20-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
"Отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой достигли беспрецедентных высот, стали образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке", - написал Лавров в статье, опубликованной "Российской газетой" и китайской газетой "Жэньминь Жибао".
По его словам, рубежной вехой в развитии современных российско-китайских связей стало заключение Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
"Жизнь не стоит на месте, и, двигаясь по намеченному пути, сегодня мы говорим уже о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии, вступающем в новую эпоху", - отметил министр.
Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан 16 июля 2001 года президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем. 28 июня по итогам видеоконференции Путина и председателя КНР Си Цзиньпина было объявлено о продлении соглашения на 5 лет.