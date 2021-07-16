https://ria.ru/20210716/partnerstvo-1741465181.html

Лавров заявил о беспрецедентной высоте отношений России и Китая

Лавров заявил о беспрецедентной высоте отношений России и Китая - РИА Новости, 16.07.2021

Лавров заявил о беспрецедентной высоте отношений России и Китая

Отношения между Москвой и Пекином достигли беспрецедентных высот, взаимодействие носит характер стратегического партнерства, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T01:09

2021-07-16T01:09

2021-07-16T01:09

россия

сергей лавров

си цзиньпин

владимир путин

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Отношения между Москвой и Пекином достигли беспрецедентных высот, взаимодействие носит характер стратегического партнерства, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по случаю 20-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.По его словам, рубежной вехой в развитии современных российско-китайских связей стало заключение Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве."Жизнь не стоит на месте, и, двигаясь по намеченному пути, сегодня мы говорим уже о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии, вступающем в новую эпоху", - отметил министр.Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан 16 июля 2001 года президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем. 28 июня по итогам видеоконференции Путина и председателя КНР Си Цзиньпина было объявлено о продлении соглашения на 5 лет.

https://ria.ru/20210716/sotrudnichestvo-1741465001.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, си цзиньпин, владимир путин, китай, в мире