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Тверская область
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В Твери открыли памятник поэту Андрею Дементьеву
В Твери открыли памятник поэту Андрею Дементьеву - РИА Новости, 16.07.2021
В Твери открыли памятник поэту Андрею Дементьеву
В день рождения известного поэта Андрея Дементьева в Твери открыт памятник знаменитому уроженцу Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T19:50
2021-07-16T19:50
тверская область
россия
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 16 июля – РИА Новости. В день рождения известного поэта Андрея Дементьева в Твери открыт памятник знаменитому уроженцу Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства.Дементьеву в пятницу исполнилось бы 93 года.Четырехметровая скульптура, изображающая молодого поэта, выполнена народным художником России Андреем Ковальчуком.Дементьев — лауреат Государственной премии СССР, почетный член Российской академии художеств и заслуженный деятель искусств России. Его не стало 26 июня 2018 года в Москве.По инициативе поэта в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии. Дементьев заложил традиции ежегодного празднования в Твери Всемирного дня поэзии, а также проведения Всероссийского конкурса молодых поэтов "Зелёный листок", который объединяет таланты со всей страны.Правительство Тверской области и Дом поэзии Андрея Дементьева учредили премию имени поэта. Она вручается молодым поэтам и авторам, которые внесли существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке.
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россия, игорь руденя, тверская область
19:50 16.07.2021
 

В Твери открыли памятник поэту Андрею Дементьеву

© Фото : пресс-службы правительства Тверской областиПамятник Андрею Дементьеву в Твери
Памятник Андрею Дементьеву в Твери - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Фото : пресс-службы правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 16 июля – РИА Новости. В день рождения известного поэта Андрея Дементьева в Твери открыт памятник знаменитому уроженцу Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Дементьеву в пятницу исполнилось бы 93 года.
"Андрей Дмитриевич Дементьев был человеком большой души, высокой культуры и очень любящим свой край. Уверен, что память о нем, его труды и творчество будут всегда с нами. На его примере будет воспитано еще много новых талантливых людей в искусстве", - сказал губернатор области Игорь Руденя, выступая накануне в эфире телеканала Россия 24 Тверь.
Четырехметровая скульптура, изображающая молодого поэта, выполнена народным художником России Андреем Ковальчуком.
Дементьев — лауреат Государственной премии СССР, почетный член Российской академии художеств и заслуженный деятель искусств России. Его не стало 26 июня 2018 года в Москве.
По инициативе поэта в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии. Дементьев заложил традиции ежегодного празднования в Твери Всемирного дня поэзии, а также проведения Всероссийского конкурса молодых поэтов "Зелёный листок", который объединяет таланты со всей страны.
Правительство Тверской области и Дом поэзии Андрея Дементьева учредили премию имени поэта. Она вручается молодым поэтам и авторам, которые внесли существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке.
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