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В Твери открыли памятник поэту Андрею Дементьеву

В Твери открыли памятник поэту Андрею Дементьеву - РИА Новости, 16.07.2021

В Твери открыли памятник поэту Андрею Дементьеву

В день рождения известного поэта Андрея Дементьева в Твери открыт памятник знаменитому уроженцу Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T19:50

2021-07-16T19:50

2021-07-16T19:50

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игорь руденя

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ТВЕРЬ, 16 июля – РИА Новости. В день рождения известного поэта Андрея Дементьева в Твери открыт памятник знаменитому уроженцу Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства.Дементьеву в пятницу исполнилось бы 93 года.Четырехметровая скульптура, изображающая молодого поэта, выполнена народным художником России Андреем Ковальчуком.Дементьев — лауреат Государственной премии СССР, почетный член Российской академии художеств и заслуженный деятель искусств России. Его не стало 26 июня 2018 года в Москве.По инициативе поэта в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии. Дементьев заложил традиции ежегодного празднования в Твери Всемирного дня поэзии, а также проведения Всероссийского конкурса молодых поэтов "Зелёный листок", который объединяет таланты со всей страны.Правительство Тверской области и Дом поэзии Андрея Дементьева учредили премию имени поэта. Она вручается молодым поэтам и авторам, которые внесли существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке.

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россия, игорь руденя, тверская область