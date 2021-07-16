https://ria.ru/20210716/pamfilova-1741551363.html

Наблюдатели на выборах в Госдуму получат рекомендации от Роспотребнадзора

Наблюдатели на выборах в Госдуму получат рекомендации от Роспотребнадзора - РИА Новости, 16.07.2021

Наблюдатели на выборах в Госдуму получат рекомендации от Роспотребнадзора

ЦИК совместно с Роспотребнадзором дорабатывает рекомендации по порядку пребывания международных наблюдателей на выборах в РФ, сказала глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T14:56

2021-07-16T14:56

2021-07-16T14:56

россия

элла памфилова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

политика

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ЦИК совместно с Роспотребнадзором дорабатывает рекомендации по порядку пребывания международных наблюдателей на выборах в РФ, сказала глава ЦИК Элла Памфилова."Мы совместно с Анной Юрьевной Дорабатываем рекомендации с порядком пребывания и приглашение наших международных коллег",- сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210716/mery-1741545779.html

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россия, элла памфилова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, политика