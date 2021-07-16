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Наблюдатели на выборах в Госдуму получат рекомендации от Роспотребнадзора
Наблюдатели на выборах в Госдуму получат рекомендации от Роспотребнадзора - РИА Новости, 16.07.2021
Наблюдатели на выборах в Госдуму получат рекомендации от Роспотребнадзора
ЦИК совместно с Роспотребнадзором дорабатывает рекомендации по порядку пребывания международных наблюдателей на выборах в РФ, сказала глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:56
2021-07-16T14:56
2021-07-16T14:56
россия
элла памфилова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
политика
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ЦИК совместно с Роспотребнадзором дорабатывает рекомендации по порядку пребывания международных наблюдателей на выборах в РФ, сказала глава ЦИК Элла Памфилова."Мы совместно с Анной Юрьевной Дорабатываем рекомендации с порядком пребывания и приглашение наших международных коллег",- сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210716/mery-1741545779.html
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россия, элла памфилова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, политика
Наблюдатели на выборах в Госдуму получат рекомендации от Роспотребнадзора
Глава ЦИК Памфилова: ЦИК и Роспотребнадзор доработают рекомендации по визиту наблюдателей