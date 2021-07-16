https://ria.ru/20210716/pamfilova-1741547708.html

Памфилова оценила ситуацию с вакцинацией наблюдателей на выборах

Памфилова оценила ситуацию с вакцинацией наблюдателей на выборах - РИА Новости, 16.07.2021

Памфилова оценила ситуацию с вакцинацией наблюдателей на выборах

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала ответственно отнестись к вакцинации наблюдателей на выборах, в том числе международных. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T14:44

2021-07-16T14:44

2021-07-16T15:12

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала ответственно отнестись к вакцинации наблюдателей на выборах, в том числе международных."К этому (вакцинации) надо отнестись очень ответственно, думаю, и партии, которые направляют своих (представителей) в члены комиссии, в наблюдатели (должны это сделать). Это наша с вами ответственность. Это будет касаться в том числе и международных наблюдателей, которые к нам приедут, которых мы приглашаем, чтобы они тоже вакцинацию прошли", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.По ее словам, надо обеспечить и безопасность наблюдателей и граждан.Ранее в ЦИК России состоялась встреча Памфиловой с директором БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи. На встреча глава ЦИК пообещала во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить возможности для работы наблюдателей на выборах с учетом эпидемиологической ситуации.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210716/pamfilova-1741551363.html

https://ria.ru/20210714/vybory-1741211646.html

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2021

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