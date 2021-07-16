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https://ria.ru/20210716/pamfilova-1741547708.html
Памфилова оценила ситуацию с вакцинацией наблюдателей на выборах
Памфилова оценила ситуацию с вакцинацией наблюдателей на выборах - РИА Новости, 16.07.2021
Памфилова оценила ситуацию с вакцинацией наблюдателей на выборах
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала ответственно отнестись к вакцинации наблюдателей на выборах, в том числе международных. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:44
2021-07-16T15:12
распространение коронавируса
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элла памфилова
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала ответственно отнестись к вакцинации наблюдателей на выборах, в том числе международных."К этому (вакцинации) надо отнестись очень ответственно, думаю, и партии, которые направляют своих (представителей) в члены комиссии, в наблюдатели (должны это сделать). Это наша с вами ответственность. Это будет касаться в том числе и международных наблюдателей, которые к нам приедут, которых мы приглашаем, чтобы они тоже вакцинацию прошли", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.По ее словам, надо обеспечить и безопасность наблюдателей и граждан.Ранее в ЦИК России состоялась встреча Памфиловой с директором БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи. На встреча глава ЦИК пообещала во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить возможности для работы наблюдателей на выборах с учетом эпидемиологической ситуации.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210716/pamfilova-1741551363.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, элла памфилова, здоровье - общество, цик рф, общество
14:44 16.07.2021 (обновлено: 15:12 16.07.2021)
 
Памфилова оценила ситуацию с вакцинацией наблюдателей на выборах

Глава ЦИК Памфилова призвала ответственно отнестись к вакцинации наблюдателей, включая международных

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала ответственно отнестись к вакцинации наблюдателей на выборах, в том числе международных.
"К этому (вакцинации) надо отнестись очень ответственно, думаю, и партии, которые направляют своих (представителей) в члены комиссии, в наблюдатели (должны это сделать). Это наша с вами ответственность. Это будет касаться в том числе и международных наблюдателей, которые к нам приедут, которых мы приглашаем, чтобы они тоже вакцинацию прошли", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
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Наблюдатели на выборах в Госдуму получат рекомендации от Роспотребнадзора
По ее словам, надо обеспечить и безопасность наблюдателей и граждан.
Ранее в ЦИК России состоялась встреча Памфиловой с директором БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи. На встреча глава ЦИК пообещала во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить возможности для работы наблюдателей на выборах с учетом эпидемиологической ситуации.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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Памфилова заявила о "сюрпризах" для провокаторов на выборах
 
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