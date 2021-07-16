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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/pamfilova-1741544711.html
Памфилова ревакцинировалась от коронавируса
Памфилова ревакцинировалась от коронавируса - РИА Новости, 16.07.2021
Памфилова ревакцинировалась от коронавируса
Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что ревакцинировалась от коронавируса, все члены комиссии или сделали прививки, или недавно переболели. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:30
2021-07-16T14:40
распространение коронавируса
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коронавирусы
элла памфилова
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что ревакцинировалась от коронавируса, все члены комиссии или сделали прививки, или недавно переболели."Огромное значение придаем вакцинации, понимаем, что это процесс добровольный, но я не устаю повторять каждый раз, пытаюсь объяснить, насколько это важно для безопасности каждого из нас, членов комиссий, их семей, близких, наших избирателей. Процесс у нас идет, мы мониторим постоянно, пример подают и члены ЦИК, у нас все или вакцинированы, или переболели недавно. Все члены ЦИК очень ответственно к этому (вакцинации) отнеслись. Я, например, уже ревакцинирована", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома.Она добавила, что в аппарате ЦИК на сегодня 74% сотрудников вакцинированы или переболели недавно и имеют антитела.
РИА Новости
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Ревакцинация от COVID-19: что нужно знать
Повторная вакцинация от коронавируса нужна. Она укрепит иммунитет и обеспечит дальнейшую защиту организма. В разгар эпидемии врачи рекомендуют сделать прививку уже через полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации. Как только ситуация стабилизируется и будет достигнут коллективный иммунитет, прививаться от коронавируса можно раз в год. При этом использовать любую вакцину, зарегистрированную в России. Все, что нужно знать о ревакцинации от коронавируса, смотрите в видеоинфографике Ria.ru.
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Памфилова ревакцинировалась от коронавируса
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что ревакцинировалась от коронавируса, все члены комиссии или сделали прививки, или недавно переболели.
2021-07-16T14:30
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14:30 16.07.2021 (обновлено: 14:40 16.07.2021)
 
Памфилова ревакцинировалась от коронавируса

Глава ЦИК Памфилова ревакцинировалась от коронавируса

© Фото : пресс-служба ЦИКПредседатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Фото : пресс-служба ЦИК
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что ревакцинировалась от коронавируса, все члены комиссии или сделали прививки, или недавно переболели.
"Огромное значение придаем вакцинации, понимаем, что это процесс добровольный, но я не устаю повторять каждый раз, пытаюсь объяснить, насколько это важно для безопасности каждого из нас, членов комиссий, их семей, близких, наших избирателей. Процесс у нас идет, мы мониторим постоянно, пример подают и члены ЦИК, у нас все или вакцинированы, или переболели недавно. Все члены ЦИК очень ответственно к этому (вакцинации) отнеслись. Я, например, уже ревакцинирована", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома.
Она добавила, что в аппарате ЦИК на сегодня 74% сотрудников вакцинированы или переболели недавно и имеют антитела.
 
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