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Памфилова ревакцинировалась от коронавируса
Памфилова ревакцинировалась от коронавируса - РИА Новости, 16.07.2021
Памфилова ревакцинировалась от коронавируса
Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что ревакцинировалась от коронавируса, все члены комиссии или сделали прививки, или недавно переболели. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:30
2021-07-16T14:30
2021-07-16T14:40
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что ревакцинировалась от коронавируса, все члены комиссии или сделали прививки, или недавно переболели."Огромное значение придаем вакцинации, понимаем, что это процесс добровольный, но я не устаю повторять каждый раз, пытаюсь объяснить, насколько это важно для безопасности каждого из нас, членов комиссий, их семей, близких, наших избирателей. Процесс у нас идет, мы мониторим постоянно, пример подают и члены ЦИК, у нас все или вакцинированы, или переболели недавно. Все члены ЦИК очень ответственно к этому (вакцинации) отнеслись. Я, например, уже ревакцинирована", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома.Она добавила, что в аппарате ЦИК на сегодня 74% сотрудников вакцинированы или переболели недавно и имеют антитела.
РИА Новости
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Ревакцинация от COVID-19: что нужно знать
Повторная вакцинация от коронавируса нужна. Она укрепит иммунитет и обеспечит дальнейшую защиту организма. В разгар эпидемии врачи рекомендуют сделать прививку уже через полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации. Как только ситуация стабилизируется и будет достигнут коллективный иммунитет, прививаться от коронавируса можно раз в год. При этом использовать любую вакцину, зарегистрированную в России. Все, что нужно знать о ревакцинации от коронавируса, смотрите в видеоинфографике Ria.ru.
2021-07-16T14:30
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14:30 16.07.2021 (обновлено: 14:40 16.07.2021)
Памфилова ревакцинировалась от коронавируса
Глава ЦИК Памфилова ревакцинировалась от коронавируса