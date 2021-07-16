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Памфилова ревакцинировалась от коронавируса

Памфилова ревакцинировалась от коронавируса - РИА Новости, 16.07.2021

Памфилова ревакцинировалась от коронавируса

Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что ревакцинировалась от коронавируса, все члены комиссии или сделали прививки, или недавно переболели. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T14:30

2021-07-16T14:30

2021-07-16T14:40

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что ревакцинировалась от коронавируса, все члены комиссии или сделали прививки, или недавно переболели."Огромное значение придаем вакцинации, понимаем, что это процесс добровольный, но я не устаю повторять каждый раз, пытаюсь объяснить, насколько это важно для безопасности каждого из нас, членов комиссий, их семей, близких, наших избирателей. Процесс у нас идет, мы мониторим постоянно, пример подают и члены ЦИК, у нас все или вакцинированы, или переболели недавно. Все члены ЦИК очень ответственно к этому (вакцинации) отнеслись. Я, например, уже ревакцинирована", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома.Она добавила, что в аппарате ЦИК на сегодня 74% сотрудников вакцинированы или переболели недавно и имеют антитела.

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2021

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Ревакцинация от COVID-19: что нужно знать Повторная вакцинация от коронавируса нужна. Она укрепит иммунитет и обеспечит дальнейшую защиту организма. В разгар эпидемии врачи рекомендуют сделать прививку уже через полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации. Как только ситуация стабилизируется и будет достигнут коллективный иммунитет, прививаться от коронавируса можно раз в год. При этом использовать любую вакцину, зарегистрированную в России. Все, что нужно знать о ревакцинации от коронавируса, смотрите в видеоинфографике Ria.ru. 2021-07-16T14:30 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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