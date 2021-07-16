https://ria.ru/20210716/niderlandy-1741568993.html
Россиян в Нидерландах призвали к бдительности из-за наводнений
Россиян в Нидерландах призвали к бдительности из-за наводнений - РИА Новости, 16.07.2021
Россиян в Нидерландах призвали к бдительности из-за наводнений
Посольство России призвало соотечественников, находящихся в Нидерландах, проявлять повышенную бдительность и осторожность в связи с сильными дождями и... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:10
2021-07-16T16:10
2021-07-16T16:10
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нидерланды
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Посольство России призвало соотечественников, находящихся в Нидерландах, проявлять повышенную бдительность и осторожность в связи с сильными дождями и наводнением в южных регионах страны."В связи с напряженной ситуацией в южных регионах Нидерландов (прежде всего, в провинции Лимбург), вызванной сильными дождями и наводнением, призываем проявлять повышенную бдительность и осторожность", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте диппредставительства.Российским гражданам также рекомендуется следовать предписаниям местных спасательных служб.Ранее сообщалось о наводнениях в Германии, Бельгии и Нидерландах. Число жертв идет на десятки, пропавших без вести - на тысячи. Десятки тысяч людей эвакуируют.
https://ria.ru/20210716/navodnenie-1741528943.html
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Кадры потопа в Нидерландах
Власти города Маастрихт в Нидерландах призвали жителей двух районов покинуть свои дома в связи с ожидаемым выходом из берегов реки Маас. Более 15 тыс. человек эвакуируют.
2021-07-16T16:10
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россия, лимбург, бельгия, нидерланды
Россиян в Нидерландах призвали к бдительности из-за наводнений
Посольство России в Нидерландах призвало проявлять бдительность из-за наводнения на юге страны