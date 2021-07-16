https://ria.ru/20210716/niderlandy-1741568993.html

Россиян в Нидерландах призвали к бдительности из-за наводнений

Россиян в Нидерландах призвали к бдительности из-за наводнений - РИА Новости, 16.07.2021

Россиян в Нидерландах призвали к бдительности из-за наводнений

Посольство России призвало соотечественников, находящихся в Нидерландах, проявлять повышенную бдительность и осторожность в связи с сильными дождями и... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:10

2021-07-16T16:10

2021-07-16T16:10

россия

лимбург

бельгия

нидерланды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741515449_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_7b9c1f2078cfd2390f5610a7974f1873.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Посольство России призвало соотечественников, находящихся в Нидерландах, проявлять повышенную бдительность и осторожность в связи с сильными дождями и наводнением в южных регионах страны."В связи с напряженной ситуацией в южных регионах Нидерландов (прежде всего, в провинции Лимбург), вызванной сильными дождями и наводнением, призываем проявлять повышенную бдительность и осторожность", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте диппредставительства.Российским гражданам также рекомендуется следовать предписаниям местных спасательных служб.Ранее сообщалось о наводнениях в Германии, Бельгии и Нидерландах. Число жертв идет на десятки, пропавших без вести - на тысячи. Десятки тысяч людей эвакуируют.

https://ria.ru/20210716/navodnenie-1741528943.html

россия

лимбург

бельгия

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры потопа в Нидерландах Власти города Маастрихт в Нидерландах призвали жителей двух районов покинуть свои дома в связи с ожидаемым выходом из берегов реки Маас. Более 15 тыс. человек эвакуируют. 2021-07-16T16:10 true PT0M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лимбург, бельгия, нидерланды