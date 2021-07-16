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Россиян в Нидерландах призвали к бдительности из-за наводнений
Россиян в Нидерландах призвали к бдительности из-за наводнений - РИА Новости, 16.07.2021
Россиян в Нидерландах призвали к бдительности из-за наводнений
Посольство России призвало соотечественников, находящихся в Нидерландах, проявлять повышенную бдительность и осторожность в связи с сильными дождями и... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:10
2021-07-16T16:10
россия
лимбург
бельгия
нидерланды
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Посольство России призвало соотечественников, находящихся в Нидерландах, проявлять повышенную бдительность и осторожность в связи с сильными дождями и наводнением в южных регионах страны."В связи с напряженной ситуацией в южных регионах Нидерландов (прежде всего, в провинции Лимбург), вызванной сильными дождями и наводнением, призываем проявлять повышенную бдительность и осторожность", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте диппредставительства.Российским гражданам также рекомендуется следовать предписаниям местных спасательных служб.Ранее сообщалось о наводнениях в Германии, Бельгии и Нидерландах. Число жертв идет на десятки, пропавших без вести - на тысячи. Десятки тысяч людей эвакуируют.
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Кадры потопа в Нидерландах
Власти города Маастрихт в Нидерландах призвали жителей двух районов покинуть свои дома в связи с ожидаемым выходом из берегов реки Маас. Более 15 тыс. человек эвакуируют.
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россия, лимбург, бельгия, нидерланды
16:10 16.07.2021
 
Россиян в Нидерландах призвали к бдительности из-за наводнений

Посольство России в Нидерландах призвало проявлять бдительность из-за наводнения на юге страны

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Посольство России призвало соотечественников, находящихся в Нидерландах, проявлять повышенную бдительность и осторожность в связи с сильными дождями и наводнением в южных регионах страны.
"В связи с напряженной ситуацией в южных регионах Нидерландов (прежде всего, в провинции Лимбург), вызванной сильными дождями и наводнением, призываем проявлять повышенную бдительность и осторожность", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте диппредставительства.
Российским гражданам также рекомендуется следовать предписаниям местных спасательных служб.
Ранее сообщалось о наводнениях в Германии, Бельгии и Нидерландах. Число жертв идет на десятки, пропавших без вести - на тысячи. Десятки тысяч людей эвакуируют.
Общий вид зоны, пострадавшей от наводнения после проливных дождей в Шульде, Германия - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
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