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Меркель: масштаб трагедии на западе ФРГ станет ясен в следующие дни
Меркель: масштаб трагедии на западе ФРГ станет ясен в следующие дни - РИА Новости, 16.07.2021
Меркель: масштаб трагедии на западе ФРГ станет ясен в следующие дни
Окончательный масштаб трагедии на западе Германии станет ясен только в следующие дни, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T01:36
2021-07-16T01:36
2021-07-16T01:36
наводнение в германии
ангела меркель
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БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. Окончательный масштаб трагедии на западе Германии станет ясен только в следующие дни, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне."Опасаюсь, что весь масштаб трагедии мы увидим только в следующие дни. Мои глубокие соболезнования - всем, кто потерял в этой катастрофе близких и друзей или кто еще боится за пропавших без вести", - заявила Меркель, мероприятие транслируется на сайте правительства Германии.Она добавила, что "спасательные службы совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях", оказывая помощь пострадавшим в затронутых бедствием районах.По последним данным, жертвами наводнений на западе ФРГ стали 58 человек, около 1,3 тысячи считаются пропавшими без вести.
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наводнение в германии, ангела меркель, германия, в мире
Меркель: масштаб трагедии на западе ФРГ станет ясен в следующие дни
Канцлер Меркель: масштаб трагедии на западе ФРГ станет ясен только в следующие дни
БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости.
Окончательный масштаб трагедии на западе Германии
станет ясен только в следующие дни, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель
на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
"Опасаюсь, что весь масштаб трагедии мы увидим только в следующие дни. Мои глубокие соболезнования - всем, кто потерял в этой катастрофе близких и друзей или кто еще боится за пропавших без вести", - заявила Меркель, мероприятие транслируется на сайте правительства Германии.
Она добавила, что "спасательные службы совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях", оказывая помощь пострадавшим в затронутых бедствием районах.
По последним данным, жертвами наводнений на западе ФРГ стали 58 человек, около 1,3 тысячи считаются пропавшими без вести.