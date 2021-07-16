https://ria.ru/20210716/navodneniya-1741466516.html

Меркель: масштаб трагедии на западе ФРГ станет ясен в следующие дни

Меркель: масштаб трагедии на западе ФРГ станет ясен в следующие дни - РИА Новости, 16.07.2021

Меркель: масштаб трагедии на западе ФРГ станет ясен в следующие дни

Окончательный масштаб трагедии на западе Германии станет ясен только в следующие дни, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T01:36

2021-07-16T01:36

2021-07-16T01:36

наводнение в германии

ангела меркель

германия

в мире

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БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. Окончательный масштаб трагедии на западе Германии станет ясен только в следующие дни, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне."Опасаюсь, что весь масштаб трагедии мы увидим только в следующие дни. Мои глубокие соболезнования - всем, кто потерял в этой катастрофе близких и друзей или кто еще боится за пропавших без вести", - заявила Меркель, мероприятие транслируется на сайте правительства Германии.Она добавила, что "спасательные службы совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях", оказывая помощь пострадавшим в затронутых бедствием районах.По последним данным, жертвами наводнений на западе ФРГ стали 58 человек, около 1,3 тысячи считаются пропавшими без вести.

https://ria.ru/20210716/navodneniya-1741463206.html

германия

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наводнение в германии, ангела меркель, германия, в мире