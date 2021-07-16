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LeSoir: число погибших от наводнений в Бельгии выросло до 11 человек
LeSoir: число погибших от наводнений в Бельгии выросло до 11 человек - РИА Новости, 16.07.2021
LeSoir: число погибших от наводнений в Бельгии выросло до 11 человек
Число погибших в результате вызванных затяжными проливными дождями наводнений в Бельгии выросло до 11 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести,... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T00:45
2021-07-16T00:45
бельгия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Число погибших в результате вызванных затяжными проливными дождями наводнений в Бельгии выросло до 11 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести, сообщает издание LeSoir.Сообщается, что пять человек погибли в городе Вервье (провинция Льеж), двое - в Шофонтене (Льеж), еще один 50-летний мужчина утонул в подвале своего дома в Эйпене (Льеж), один человек погиб в Пепенстере (Льеж), один – в Айвайле (Льеж) и еще один – в Филиппвиле (Намюр).Четверо числятся пропавшими без вести, включая 15-летнюю девочку, которую унесло течением реки в провинции Люксембург.Наиболее пострадавшими от непогоды стали провинции Льеж, Намюр, Валлонский Брабант. Также серьезно пострадали провинции Люксембург, Антверпен и Фламандский Брабант. Разрушены сотни частных жилых домов, несколько мостов, затоплены жилые здания и дороги. Власти некоторых населенных пунктов призвали жителей покинуть дома. В Валонии приостановлено железнодорожное сообщение. Плохая погода нарушила работу электро-, газовых и телефонных сетей, приостановлена доставка почты. К борьбе со стихией подключились военные, которые, в частности, заняты эвакуацией населения из наиболее пострадавших населенных пунктов.Глава МВД Бельгии Аннелис Верлинден задействовала механизм гражданской защиты Евросоюза, чтобы справиться с последствиями непогоды в стране.
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бельгия, в мире
00:45 16.07.2021
 
LeSoir: число погибших от наводнений в Бельгии выросло до 11 человек

LeSoir: число погибших от наводнений в Бельгии выросло до 11 человек, четверо пропали без вести

© AP Photo / Yves LoggheПожарные в здании Европейской Комиссии в Брюсселе, Бельгия
Пожарные в здании Европейской Комиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© AP Photo / Yves Logghe
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БРЮССЕЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Число погибших в результате вызванных затяжными проливными дождями наводнений в Бельгии выросло до 11 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести, сообщает издание LeSoir.
Сообщается, что пять человек погибли в городе Вервье (провинция Льеж), двое - в Шофонтене (Льеж), еще один 50-летний мужчина утонул в подвале своего дома в Эйпене (Льеж), один человек погиб в Пепенстере (Льеж), один – в Айвайле (Льеж) и еще один – в Филиппвиле (Намюр).
Четверо числятся пропавшими без вести, включая 15-летнюю девочку, которую унесло течением реки в провинции Люксембург.
Наиболее пострадавшими от непогоды стали провинции Льеж, Намюр, Валлонский Брабант. Также серьезно пострадали провинции Люксембург, Антверпен и Фламандский Брабант. Разрушены сотни частных жилых домов, несколько мостов, затоплены жилые здания и дороги. Власти некоторых населенных пунктов призвали жителей покинуть дома. В Валонии приостановлено железнодорожное сообщение. Плохая погода нарушила работу электро-, газовых и телефонных сетей, приостановлена доставка почты. К борьбе со стихией подключились военные, которые, в частности, заняты эвакуацией населения из наиболее пострадавших населенных пунктов.
Разрушенная в результате сильных дождей дорога в Бад-Нойенар-Арвайлер - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
00:26
В Германии из-за наводнений пропали без вести более тысячи человек
Глава МВД Бельгии Аннелис Верлинден задействовала механизм гражданской защиты Евросоюза, чтобы справиться с последствиями непогоды в стране.
 
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