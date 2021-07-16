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"Хуже, чем после бомбардировки": разрушительные наводнения в Европе

"Хуже, чем после бомбардировки": разрушительные наводнения в Европе - РИА Новости, 16.07.2021

"Хуже, чем после бомбардировки": разрушительные наводнения в Европе

Циклон "Бернд" принес сильные продолжительные ливни в Центральную Европу и превратил ее в зону бедствия.

2021-07-16T19:18

2021-07-16T19:18

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За несколько дней наводнения унесли жизни более ста человек. Число пропавших без вести людей превысило тысячу. Разрушенные дома, улицы и даже города – масштаб ущерба еще только предстоит оценить. Многие населенные пункты в Германии, Бельгии и Нидерландах остались изолированы и без электричества.

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2021

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«Хуже, чем после бомбардировки»: разрушительные наводнения в Центральной Европе Циклон «Бернд» принес сильные продолжительные ливни в Центральную Европу и превратил ее в зону бедствия. За несколько дней наводнения унесли жизни более ста человек. Число пропавших без вести людей превысило тысячу. Разрушенные дома, улицы и даже города – масштаб ущерба еще только предстоит оценить. Многие населенные пункты в Германии, Бельгии и Нидерландах остались изолированы и без электричества. 2021-07-16T19:18 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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