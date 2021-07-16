https://ria.ru/20210716/navodnenie-1741608294.html
"Хуже, чем после бомбардировки": разрушительные наводнения в Европе
"Хуже, чем после бомбардировки": разрушительные наводнения в Европе - РИА Новости, 16.07.2021
"Хуже, чем после бомбардировки": разрушительные наводнения в Европе
Циклон "Бернд" принес сильные продолжительные ливни в Центральную Европу и превратил ее в зону бедствия.
2021-07-16T19:18
2021-07-16T19:18
2021-07-16T19:18
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741608073_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4cbeccdb4b7bf9f22d8bfc42b775cd9d.jpg
За несколько дней наводнения унесли жизни более ста человек. Число пропавших без вести людей превысило тысячу. Разрушенные дома, улицы и даже города – масштаб ущерба еще только предстоит оценить. Многие населенные пункты в Германии, Бельгии и Нидерландах остались изолированы и без электричества.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741608073_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_4ca7dfa1210335c6f992eaf281f8aeb8.jpg
«Хуже, чем после бомбардировки»: разрушительные наводнения в Центральной Европе
Циклон «Бернд» принес сильные продолжительные ливни в Центральную Европу и превратил ее в зону бедствия. За несколько дней наводнения унесли жизни более ста человек. Число пропавших без вести людей превысило тысячу. Разрушенные дома, улицы и даже города – масштаб ущерба еще только предстоит оценить. Многие населенные пункты в Германии, Бельгии и Нидерландах остались изолированы и без электричества.
2021-07-16T19:18
true
PT1M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
"Хуже, чем после бомбардировки": разрушительные наводнения в Европе
Циклон "Бернд" принес сильные продолжительные ливни в Центральную Европу и превратил ее в зону бедствия.
2021-07-16T19:18
true
PT1M50S
"Хуже, чем после бомбардировки": разрушительные наводнения в Европе
Циклон "Бернд" принес сильные продолжительные ливни в Центральную Европу и превратил ее в зону бедствия.