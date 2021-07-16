https://ria.ru/20210716/nablyudateli-1741562704.html
Попова прокомментировала требование о вакцинации наблюдателей
Попова прокомментировала требование о вакцинации наблюдателей - РИА Новости, 16.07.2021
Попова прокомментировала требование о вакцинации наблюдателей
Рекомендация о вакцинации против коронавируса касается всех на избирательных участках осенних выборов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T15:39
2021-07-16T15:39
2021-07-16T15:39
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
элла памфилова
здоровье - общество
цик рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739547243_0:0:3041:1710_1920x0_80_0_0_1d72f0746e01ce7166feac239c06870f.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Рекомендация о вакцинации против коронавируса касается всех на избирательных участках осенних выборов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя порядок пребывания международных наблюдателей.Ранее Попова сообщила о рекомендации стопроцентного вакцинирования всех, кто будет находиться на избирательных участках продолжительное время. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что совместно с Поповой прорабатывает рекомендации, связанные с порядком пребывания международных наблюдателей."Это (требование о вакцинации) касается, безусловно, всех, кто будет на участке, я уже об этом сказала, для нас нет разницы", - прокомментировала заявление Памфиловой Попова.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739547243_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_37164eb9d18d41b14e50c54e7564a91b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, элла памфилова, здоровье - общество, цик рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация
Попова прокомментировала требование о вакцинации наблюдателей
Глава Роспотребнадзора Попова: требование о вакцинации касается всех на избирательном участке