https://ria.ru/20210716/nablyudateli-1741562704.html

Попова прокомментировала требование о вакцинации наблюдателей

Попова прокомментировала требование о вакцинации наблюдателей - РИА Новости, 16.07.2021

Попова прокомментировала требование о вакцинации наблюдателей

Рекомендация о вакцинации против коронавируса касается всех на избирательных участках осенних выборов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T15:39

2021-07-16T15:39

2021-07-16T15:39

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

элла памфилова

здоровье - общество

цик рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739547243_0:0:3041:1710_1920x0_80_0_0_1d72f0746e01ce7166feac239c06870f.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Рекомендация о вакцинации против коронавируса касается всех на избирательных участках осенних выборов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя порядок пребывания международных наблюдателей.Ранее Попова сообщила о рекомендации стопроцентного вакцинирования всех, кто будет находиться на избирательных участках продолжительное время. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что совместно с Поповой прорабатывает рекомендации, связанные с порядком пребывания международных наблюдателей."Это (требование о вакцинации) касается, безусловно, всех, кто будет на участке, я уже об этом сказала, для нас нет разницы", - прокомментировала заявление Памфиловой Попова.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, элла памфилова, здоровье - общество, цик рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация