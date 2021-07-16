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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/nablyudateli-1741562704.html
Попова прокомментировала требование о вакцинации наблюдателей
Попова прокомментировала требование о вакцинации наблюдателей - РИА Новости, 16.07.2021
Попова прокомментировала требование о вакцинации наблюдателей
Рекомендация о вакцинации против коронавируса касается всех на избирательных участках осенних выборов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T15:39
2021-07-16T15:39
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
элла памфилова
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Рекомендация о вакцинации против коронавируса касается всех на избирательных участках осенних выборов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя порядок пребывания международных наблюдателей.Ранее Попова сообщила о рекомендации стопроцентного вакцинирования всех, кто будет находиться на избирательных участках продолжительное время. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что совместно с Поповой прорабатывает рекомендации, связанные с порядком пребывания международных наблюдателей."Это (требование о вакцинации) касается, безусловно, всех, кто будет на участке, я уже об этом сказала, для нас нет разницы", - прокомментировала заявление Памфиловой Попова.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, элла памфилова, здоровье - общество, цик рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация
15:39 16.07.2021
 
Попова прокомментировала требование о вакцинации наблюдателей

Глава Роспотребнадзора Попова: требование о вакцинации касается всех на избирательном участке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАнна Попова
Анна Попова - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Рекомендация о вакцинации против коронавируса касается всех на избирательных участках осенних выборов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя порядок пребывания международных наблюдателей.
Ранее Попова сообщила о рекомендации стопроцентного вакцинирования всех, кто будет находиться на избирательных участках продолжительное время. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что совместно с Поповой прорабатывает рекомендации, связанные с порядком пребывания международных наблюдателей.
"Это (требование о вакцинации) касается, безусловно, всех, кто будет на участке, я уже об этом сказала, для нас нет разницы", - прокомментировала заявление Памфиловой Попова.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЭлла ПамфиловаЗдоровье - ОбществоЦИК РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вакцинация
 
 
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