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В Голливуде полицейский застрелил вооруженного мужчину

В Голливуде полицейский застрелил вооруженного мужчину - РИА Новости, 16.07.2021

В Голливуде полицейский застрелил вооруженного мужчину

Полицейский застрелил человека с пистолетом в руках на Аллее славы в известном районе американского Лос-Анджелеса Голливуде (штат Калифорния), позже оказалось,... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T02:57

2021-07-16T02:57

2021-07-16T02:57

голливуд

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Полицейский застрелил человека с пистолетом в руках на Аллее славы в известном районе американского Лос-Анджелеса Голливуде (штат Калифорния), позже оказалось, что оружие было не настоящим, следует из сообщения полиции города в Twitter.По данным полиции, им поступило несколько сообщений о том, что белый вооруженный мужчина гуляет по Аллее славы в Голливуде."Когда полицейские прибыли на место, они увидели мужчину, вооруженного пистолетом, чья внешность подходила под описание. Один полицейский открыл огонь. Мужчина был ранен и доставлен в больницу, где он скончался. Оружие, обнаруженное на месте происшествия, оказалось муляжом", - говорится в заявлении полиции.При стрельбе пострадала женщина, ее госпитализировали.Что стало причиной стрельбы не сообщается. Полиция заявила, что проведет расследование и изучит видео с нательной камеры стрелявшего полицейского, а также опросит свидетелей.

https://ria.ru/20210425/gollivud-1729825121.html

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голливуд, в мире