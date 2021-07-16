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В Голливуде полицейский застрелил вооруженного мужчину
В Голливуде полицейский застрелил вооруженного мужчину - РИА Новости, 16.07.2021
В Голливуде полицейский застрелил вооруженного мужчину
Полицейский застрелил человека с пистолетом в руках на Аллее славы в известном районе американского Лос-Анджелеса Голливуде (штат Калифорния), позже оказалось,... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T02:57
2021-07-16T02:57
голливуд
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Полицейский застрелил человека с пистолетом в руках на Аллее славы в известном районе американского Лос-Анджелеса Голливуде (штат Калифорния), позже оказалось, что оружие было не настоящим, следует из сообщения полиции города в Twitter.По данным полиции, им поступило несколько сообщений о том, что белый вооруженный мужчина гуляет по Аллее славы в Голливуде."Когда полицейские прибыли на место, они увидели мужчину, вооруженного пистолетом, чья внешность подходила под описание. Один полицейский открыл огонь. Мужчина был ранен и доставлен в больницу, где он скончался. Оружие, обнаруженное на месте происшествия, оказалось муляжом", - говорится в заявлении полиции.При стрельбе пострадала женщина, ее госпитализировали.Что стало причиной стрельбы не сообщается. Полиция заявила, что проведет расследование и изучит видео с нательной камеры стрелявшего полицейского, а также опросит свидетелей.
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голливуд, в мире
02:57 16.07.2021
 
В Голливуде полицейский застрелил вооруженного мужчину

В Голливуде на Аллее славы полицейский застрелил вооруженного муляжом пистолета мужчину

© Flickr / VeryBadLadyПолицейская лента
Полицейская лента - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Flickr / VeryBadLady
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Полицейский застрелил человека с пистолетом в руках на Аллее славы в известном районе американского Лос-Анджелеса Голливуде (штат Калифорния), позже оказалось, что оружие было не настоящим, следует из сообщения полиции города в Twitter.
По данным полиции, им поступило несколько сообщений о том, что белый вооруженный мужчина гуляет по Аллее славы в Голливуде.
"Когда полицейские прибыли на место, они увидели мужчину, вооруженного пистолетом, чья внешность подходила под описание. Один полицейский открыл огонь. Мужчина был ранен и доставлен в больницу, где он скончался. Оружие, обнаруженное на месте происшествия, оказалось муляжом", - говорится в заявлении полиции.
При стрельбе пострадала женщина, ее госпитализировали.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля, 09:36
В Голливуде полицейские застрелили угрожавшего им мужчину
Что стало причиной стрельбы не сообщается. Полиция заявила, что проведет расследование и изучит видео с нательной камеры стрелявшего полицейского, а также опросит свидетелей.
 
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