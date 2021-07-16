https://ria.ru/20210716/moshennichestvo-1741469000.html
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
Россиян предупредили о новом виде мошенничества - РИА Новости, 16.07.2021
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
Активность кибермошенников, обещающих россиянам очередные выплаты от государства, с момента объявления о "школьных" выплатах, выросла в несколько раз, только за РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T03:03
2021-07-16T03:03
2021-07-16T07:40
россия
мошенничество
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Активность кибермошенников, обещающих россиянам очередные выплаты от государства, с момента объявления о "школьных" выплатах, выросла в несколько раз, только за первую половину июля выявили 170 подобных фейковых сайтов, рассказал РИА Новости директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин.С 15 июля в России стартовала подача заявлений на выплаты родителям школьников 10 тысяч рублей, деньги на более чем 20 миллионов детей начнут перечислять с 16 августа.По словам Волошина, сайтов, посвященных исключительно выплатам семьям с детьми школьного возраста, специалисты пока не выявили. Однако на найденных страницах мошенники в целом акцентируют внимание на получение денежной компенсации от государства.Волошин уточнил, что у мошенников есть несколько сценариев для хищения денег. Первый - кража данных банковской карты при их вводе на фишинговом ресурсе. Второй - оплата небольшой комиссии под различными предлогами: конвертация валюты, налог, оплата юридических услуг и так далее. "Естественно, после оплаты комиссии денег пользователю никто не выплатит", - предупредил он.В BI.ZONE уточняют, что в этом году подобных всплесков такого мошенничества еще не было. Прошлый пик использования данной схемы зафиксировали в марте, однако количество таких сайтов не превышало 87.
https://ria.ru/20210715/moshennichestvo-1741378833.html
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россия, мошенничество, общество
03:03 16.07.2021 (обновлено: 07:40 16.07.2021)
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
BI.ZONE: кибермошенники активизировались на фоне "школьных" выплат на детей
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Активность кибермошенников
, обещающих россиянам очередные выплаты от государства, с момента объявления о "школьных" выплатах, выросла в несколько раз, только за первую половину июля выявили 170 подобных фейковых сайтов, рассказал РИА Новости директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин.
С 15 июля в России стартовала подача заявлений на выплаты родителям школьников 10 тысяч рублей, деньги на более чем 20 миллионов детей начнут перечислять с 16 августа.
По словам Волошина, сайтов, посвященных исключительно выплатам семьям с детьми школьного возраста, специалисты пока не выявили. Однако на найденных страницах мошенники в целом акцентируют внимание на получение денежной компенсации от государства.
"Злоумышленники показывают, сколько якобы доступно денежных компенсаций, указывают точную сумму планируемых выплат и предлагают получателю связаться с юристом фейковой организации для их начисления", - рассказал эксперт.
Волошин уточнил, что у мошенников есть несколько сценариев для хищения денег. Первый - кража данных банковской карты при их вводе на фишинговом ресурсе. Второй - оплата небольшой комиссии под различными предлогами: конвертация валюты, налог, оплата юридических услуг и так далее. "Естественно, после оплаты комиссии денег пользователю никто не выплатит", - предупредил он.
В BI.ZONE уточняют, что в этом году подобных всплесков такого мошенничества еще не было. Прошлый пик использования данной схемы зафиксировали в марте, однако количество таких сайтов не превышало 87.