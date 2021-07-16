https://ria.ru/20210716/moshennichestvo-1741469000.html

Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Россиян предупредили о новом виде мошенничества - РИА Новости, 16.07.2021

Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Активность кибермошенников, обещающих россиянам очередные выплаты от государства, с момента объявления о "школьных" выплатах, выросла в несколько раз, только за РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T03:03

2021-07-16T03:03

2021-07-16T07:40

россия

мошенничество

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Активность кибермошенников, обещающих россиянам очередные выплаты от государства, с момента объявления о "школьных" выплатах, выросла в несколько раз, только за первую половину июля выявили 170 подобных фейковых сайтов, рассказал РИА Новости директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин.С 15 июля в России стартовала подача заявлений на выплаты родителям школьников 10 тысяч рублей, деньги на более чем 20 миллионов детей начнут перечислять с 16 августа.По словам Волошина, сайтов, посвященных исключительно выплатам семьям с детьми школьного возраста, специалисты пока не выявили. Однако на найденных страницах мошенники в целом акцентируют внимание на получение денежной компенсации от государства.Волошин уточнил, что у мошенников есть несколько сценариев для хищения денег. Первый - кража данных банковской карты при их вводе на фишинговом ресурсе. Второй - оплата небольшой комиссии под различными предлогами: конвертация валюты, налог, оплата юридических услуг и так далее. "Естественно, после оплаты комиссии денег пользователю никто не выплатит", - предупредил он.В BI.ZONE уточняют, что в этом году подобных всплесков такого мошенничества еще не было. Прошлый пик использования данной схемы зафиксировали в марте, однако количество таких сайтов не превышало 87.

https://ria.ru/20210715/moshennichestvo-1741378833.html

https://ria.ru/20210712/fishing-1741003821.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мошенничество, общество