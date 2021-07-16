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Сайт Минобороны заработал после кибератаки
Сайт Минобороны заработал после кибератаки - РИА Новости, 16.07.2021
Сайт Минобороны заработал после кибератаки
Официальный сайт министерства обороны России, который подвергся DDoS-атаке из-за рубежа, снова стал доступен пользователям. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T12:32
2021-07-16T12:45
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Официальный сайт министерства обороны России, который подвергся DDoS-атаке из-за рубежа, снова стал доступен пользователям.Ранее Минобороны сообщило, что в районе 10 часов в пятницу сайт mil.ru подвергся атаке из-за пределов РФ, работоспособность программно-технической инфраструктуры сайта не нарушена.В районе 12.25 мск сайт военного ведомства вновь заработал.Distributed Denial of Service (DDoS) - это атака на вычислительные ресурсы, ставящая целью сделать их недоступными для пользователей. Атака проводится с использованием одного или множества компьютеров, которые направляют большое количество запросов на атакуемый сайт.
https://ria.ru/20210716/sayt-1741514760.html
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:32 16.07.2021 (обновлено: 12:45 16.07.2021)
 
Сайт Минобороны заработал после кибератаки

Подвергшийся DDoS-атаке из-за рубежа сайт Минобороны заработал

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Официальный сайт министерства обороны России, который подвергся DDoS-атаке из-за рубежа, снова стал доступен пользователям.
Ранее Минобороны сообщило, что в районе 10 часов в пятницу сайт mil.ru подвергся атаке из-за пределов РФ, работоспособность программно-технической инфраструктуры сайта не нарушена.
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Вчера, 12:28
Сайт Минобороны подвергся DDoS-атаке
В районе 12.25 мск сайт военного ведомства вновь заработал.
Distributed Denial of Service (DDoS) - это атака на вычислительные ресурсы, ставящая целью сделать их недоступными для пользователей. Атака проводится с использованием одного или множества компьютеров, которые направляют большое количество запросов на атакуемый сайт.
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15 июля, 21:05
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БезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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