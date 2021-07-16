https://ria.ru/20210716/minoborony-1741515727.html

Сайт Минобороны заработал после кибератаки

Сайт Минобороны заработал после кибератаки - РИА Новости, 16.07.2021

Сайт Минобороны заработал после кибератаки

Официальный сайт министерства обороны России, который подвергся DDoS-атаке из-за рубежа, снова стал доступен пользователям. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T12:32

2021-07-16T12:32

2021-07-16T12:45

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Официальный сайт министерства обороны России, который подвергся DDoS-атаке из-за рубежа, снова стал доступен пользователям.Ранее Минобороны сообщило, что в районе 10 часов в пятницу сайт mil.ru подвергся атаке из-за пределов РФ, работоспособность программно-технической инфраструктуры сайта не нарушена.В районе 12.25 мск сайт военного ведомства вновь заработал.Distributed Denial of Service (DDoS) - это атака на вычислительные ресурсы, ставящая целью сделать их недоступными для пользователей. Атака проводится с использованием одного или множества компьютеров, которые направляют большое количество запросов на атакуемый сайт.

https://ria.ru/20210716/sayt-1741514760.html

https://ria.ru/20210715/kiberataka-1741453700.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)