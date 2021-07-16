https://ria.ru/20210716/mery-1741545779.html

Попова оценила принимаемые на выборах антикоронавирусные меры

Попова оценила принимаемые на выборах антикоронавирусные меры - РИА Новости, 16.07.2021

Попова оценила принимаемые на выборах антикоронавирусные меры

На сегодняшний день предпринимаемых мер по предотвращению распространения коронавируса на выборах достаточно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T14:34

2021-07-16T14:34

2021-07-16T14:49

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

политика

распространение коронавируса

коронавирус в россии

анна попова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. На сегодняшний день предпринимаемых мер по предотвращению распространения коронавируса на выборах достаточно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Центризбиркома в пятницу.Ранее Попова заявила, что голосование в несколько дней дает значимый эпидемиологический эффект."Мы, безусловно, будем смотреть за эпидситуацией, мы сделаем все для того, чтобы она не ухудшалась и не развивалась, но наш контроль и мониторинг, возможно, по необходимости будет требовать мер дополнительных. Но на сегодняшний день те меры, о которых я сказала, они достаточны", - сказала Попова.Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что выборы в сентябре важно провести по принципу сохранения здоровья граждан и обеспечения безопасности."Очень важно, чтобы мероприятие такого масштаба, которое охватывает все взрослое население РФ, прошло на главном принципе, который в общем-то в стране у нас существует и который должны реализовать, это сохранение здоровья и жизни граждан и обеспечение безопасности для здоровья граждан в период дня голосования", - сказала Попова, выступая в ЦИК.Попова поблагодарила ЦИК за трепетное отношение к заботе о здоровье людей, отметив, что оно превалирует в обсуждении всех вопросов.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210716/popova-1741537497.html

https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741544896.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, политика, коронавирус в россии, анна попова, здоровье - общество, общество