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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/mery-1741545779.html
Попова оценила принимаемые на выборах антикоронавирусные меры
Попова оценила принимаемые на выборах антикоронавирусные меры - РИА Новости, 16.07.2021
Попова оценила принимаемые на выборах антикоронавирусные меры
На сегодняшний день предпринимаемых мер по предотвращению распространения коронавируса на выборах достаточно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:34
2021-07-16T14:49
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
политика
распространение коронавируса
коронавирус в россии
анна попова
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. На сегодняшний день предпринимаемых мер по предотвращению распространения коронавируса на выборах достаточно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Центризбиркома в пятницу.Ранее Попова заявила, что голосование в несколько дней дает значимый эпидемиологический эффект."Мы, безусловно, будем смотреть за эпидситуацией, мы сделаем все для того, чтобы она не ухудшалась и не развивалась, но наш контроль и мониторинг, возможно, по необходимости будет требовать мер дополнительных. Но на сегодняшний день те меры, о которых я сказала, они достаточны", - сказала Попова.Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что выборы в сентябре важно провести по принципу сохранения здоровья граждан и обеспечения безопасности."Очень важно, чтобы мероприятие такого масштаба, которое охватывает все взрослое население РФ, прошло на главном принципе, который в общем-то в стране у нас существует и который должны реализовать, это сохранение здоровья и жизни граждан и обеспечение безопасности для здоровья граждан в период дня голосования", - сказала Попова, выступая в ЦИК.Попова поблагодарила ЦИК за трепетное отношение к заботе о здоровье людей, отметив, что оно превалирует в обсуждении всех вопросов.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210716/popova-1741537497.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, политика, коронавирус в россии, анна попова, здоровье - общество, общество
14:34 16.07.2021 (обновлено: 14:49 16.07.2021)
 
Попова оценила принимаемые на выборах антикоронавирусные меры

Глава Роспотребнадзора Попова: принимаемых на сегодня антикоронавирусных мер на выборах достаточно

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАнна Попова на форуме Moscow Urban Forum 2021
Анна Попова на форуме Moscow Urban Forum 2021 - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. На сегодняшний день предпринимаемых мер по предотвращению распространения коронавируса на выборах достаточно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Центризбиркома в пятницу.
Ранее Попова заявила, что голосование в несколько дней дает значимый эпидемиологический эффект.
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"Мы, безусловно, будем смотреть за эпидситуацией, мы сделаем все для того, чтобы она не ухудшалась и не развивалась, но наш контроль и мониторинг, возможно, по необходимости будет требовать мер дополнительных. Но на сегодняшний день те меры, о которых я сказала, они достаточны", - сказала Попова.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что выборы в сентябре важно провести по принципу сохранения здоровья граждан и обеспечения безопасности.
"Очень важно, чтобы мероприятие такого масштаба, которое охватывает все взрослое население РФ, прошло на главном принципе, который в общем-то в стране у нас существует и который должны реализовать, это сохранение здоровья и жизни граждан и обеспечение безопасности для здоровья граждан в период дня голосования", - сказала Попова, выступая в ЦИК.
Объявление на столе медицинского поста в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
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Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
 
Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФПолитикаКоронавирус в РоссииАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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