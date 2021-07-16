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Самую большую школу в области откроют 1 сентября в Липецке
Самую большую школу в области откроют 1 сентября в Липецке - РИА Новости, 16.07.2021
Самую большую школу в области откроют 1 сентября в Липецке
Многопрофильная полилингвальная школа "Global" откроется в Липецке 1 сентября 2021 года, это будет самая большая и современная школа региона, сообщил глава... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:30
2021-07-16T16:30
2021-07-16T16:33
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 16 июл – РИА Новости. Многопрофильная полилингвальная школа "Global" откроется в Липецке 1 сентября 2021 года, это будет самая большая и современная школа региона, сообщил глава администрации Игорь Артамонов, побывавший на объекте в рамках Дня города, который горожане отмечают в пятницу, 16 июля.Открытия школы ждут сотни семей. Уже сейчас в нее записалось почти 800 детей. Ведущим профилем в образовательном учреждении станет изучение иностранных языков. Английский ребята начнут изучать с первого класса, а уже с пятого в программу добавятся и другие иностранные языки."Мы планируем преподавать английский, немецкий, французский и, конечно, дополнительно, более экзотичные: итальянский, испанский и даже китайский. Более того, полилингвальное обучение предполагает изучение других предметов посредством иностранного языка", - сказала директор школы Ольга Клименко.Здание школы состоит из двух корпусов - учебного и спортивно-оздоровительного. Для того, чтобы детям было проще ориентироваться в учебном заведении, в его интерьере используются разные цветовые решения: в синем цвете оформлены учебные классы, в зеленом – лаборатории, желтым выделены выходы на лестницу.В учебных классах установлены интерактивные сенсорные LED-панели и мебель-трансформер, оборудованы коворкинг-зоны и современные лаборатории для групповых занятий. Есть большой актовый зал, оснащенный профессиональным концертным мультимедийным оборудованием, несколько спортивных залов, а также бассейн с механическим подъемником для маломобильных детей.Под одной крышей со школой разместился Центр дополнительного образования и спорта для детей и взрослых. В его стенах все желающие дети и взрослые смогут посещать секции футбола, фехтования, большого тенниса, ролибола, 3D-моделирования, обучаться вокалу, хоровому пению и многому другому.Он уточнил, что в строительство школы, которое заняло чуть больше года, были вложены более 727 миллионов рублей, выделенных в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".
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игорь артамонов, липецк
ЛИПЕЦК, 16 июл – РИА Новости
. Многопрофильная полилингвальная школа "Global" откроется в Липецке 1 сентября 2021 года, это будет самая большая и современная школа региона, сообщил глава администрации Игорь Артамонов
, побывавший на объекте в рамках Дня города, который горожане отмечают в пятницу, 16 июля.
Открытия школы ждут сотни семей. Уже сейчас в нее записалось почти 800 детей. Ведущим профилем в образовательном учреждении станет изучение иностранных языков. Английский ребята начнут изучать с первого класса, а уже с пятого в программу добавятся и другие иностранные языки.
"Мы планируем преподавать английский, немецкий, французский и, конечно, дополнительно, более экзотичные: итальянский, испанский и даже китайский. Более того, полилингвальное обучение предполагает изучение других предметов посредством иностранного языка", - сказала директор школы Ольга Клименко.
Здание школы состоит из двух корпусов - учебного и спортивно-оздоровительного. Для того, чтобы детям было проще ориентироваться в учебном заведении, в его интерьере используются разные цветовые решения: в синем цвете оформлены учебные классы, в зеленом – лаборатории, желтым выделены выходы на лестницу.
В учебных классах установлены интерактивные сенсорные LED-панели и мебель-трансформер, оборудованы коворкинг-зоны и современные лаборатории для групповых занятий. Есть большой актовый зал, оснащенный профессиональным концертным мультимедийным оборудованием, несколько спортивных залов, а также бассейн с механическим подъемником для маломобильных детей.
Под одной крышей со школой разместился Центр дополнительного образования и спорта для детей и взрослых. В его стенах все желающие дети и взрослые смогут посещать секции футбола, фехтования, большого тенниса, ролибола, 3D-моделирования, обучаться вокалу, хоровому пению и многому другому.
"Это будет самая большая и современная школа в Липецке, именно на нее мы будем равняться при создании новых образовательных учреждений", - отметил глава региона.
Он уточнил, что в строительство школы, которое заняло чуть больше года, были вложены более 727 миллионов рублей, выделенных в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".