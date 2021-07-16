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В Московском зоопарке родились детеныши летучих мышей и крыланов

В Московском зоопарке родились детеныши летучих мышей и крыланов - РИА Новости, 16.07.2021

В Московском зоопарке родились детеныши летучих мышей и крыланов

Детеныши летучих мышей и крыланов появились на свет в Московском зоопарке, большинство из них уже учатся летать, сообщила генеральный директор зоопарка Светлана РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T12:11

2021-07-16T12:11

2021-07-16T13:13

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Детеныши летучих мышей и крыланов появились на свет в Московском зоопарке, большинство из них уже учатся летать, сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова."Это настоящий беби-бум рукокрылых. Зоологи провели первичный осмотр и убедились, что все шестеро малюток здоровы. Большинство малышей пока держатся рядом с мамами и питаются молоком, а также потихоньку учатся летать. Один двухцветный кожан очень быстро окреп и стал самостоятельным, наши специалисты уже выпустили его на волю", — приводятся на сайте мэра Москвы слова Акуловой.Отмечается, что в столичном зоосаде обитает одна из старейших колоний нильских крыланов в неволе. Недавно семейство пополнилось двумя самками, сейчас они весят около 30 граммов. Еще почти месяц детеныши будут цепляться за своих матерей и питаться их молоком.Кроме того, на свет появились две самки двухцветного кожана и самец рыжей вечерницы. До конца лета их планируют выпустить на волю."По данным зоологов, в Москве обитают шесть видов летучих мышей: водяная ночница, двухцветный кожан, лесной нетопырь, ночница Брандта, бурый ушан и рыжая вечерница. Их численность невысока — все виды занесены в Красную книгу Москвы как редкие и исчезающие", — добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210710/ptenets-1740711231.html

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"Беби-бум рукокрылых": в Московском зоопарке родились детеныши летучих мышей и крыланов Детеныши летучих мышей и крыланов появились на свет в Московском зоопарке, большинство из них уже учатся летать. 2021-07-16T12:11 true PT0M45S

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россия, светлана акулова, московский зоопарк, москва, наука