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В Московском зоопарке родились детеныши летучих мышей и крыланов
В Московском зоопарке родились детеныши летучих мышей и крыланов - РИА Новости, 16.07.2021
В Московском зоопарке родились детеныши летучих мышей и крыланов
Детеныши летучих мышей и крыланов появились на свет в Московском зоопарке, большинство из них уже учатся летать, сообщила генеральный директор зоопарка Светлана РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T12:11
2021-07-16T13:13
хорошие новости
россия
светлана акулова
московский зоопарк
москва
наука
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Детеныши летучих мышей и крыланов появились на свет в Московском зоопарке, большинство из них уже учатся летать, сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова."Это настоящий беби-бум рукокрылых. Зоологи провели первичный осмотр и убедились, что все шестеро малюток здоровы. Большинство малышей пока держатся рядом с мамами и питаются молоком, а также потихоньку учатся летать. Один двухцветный кожан очень быстро окреп и стал самостоятельным, наши специалисты уже выпустили его на волю", — приводятся на сайте мэра Москвы слова Акуловой.Отмечается, что в столичном зоосаде обитает одна из старейших колоний нильских крыланов в неволе. Недавно семейство пополнилось двумя самками, сейчас они весят около 30 граммов. Еще почти месяц детеныши будут цепляться за своих матерей и питаться их молоком.Кроме того, на свет появились две самки двухцветного кожана и самец рыжей вечерницы. До конца лета их планируют выпустить на волю."По данным зоологов, в Москве обитают шесть видов летучих мышей: водяная ночница, двухцветный кожан, лесной нетопырь, ночница Брандта, бурый ушан и рыжая вечерница. Их численность невысока — все виды занесены в Красную книгу Москвы как редкие и исчезающие", — добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210710/ptenets-1740711231.html
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60
"Беби-бум рукокрылых": в Московском зоопарке родились детеныши летучих мышей и крыланов
Детеныши летучих мышей и крыланов появились на свет в Московском зоопарке, большинство из них уже учатся летать.
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россия, светлана акулова, московский зоопарк, москва, наука
12:11 16.07.2021 (обновлено: 13:13 16.07.2021)
 
В Московском зоопарке родились детеныши летучих мышей и крыланов

Генеральный директор Московского зоопарка Акулова рассказала о родившихся детенышах летучих мышей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Детеныши летучих мышей и крыланов появились на свет в Московском зоопарке, большинство из них уже учатся летать, сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
"Это настоящий беби-бум рукокрылых. Зоологи провели первичный осмотр и убедились, что все шестеро малюток здоровы. Большинство малышей пока держатся рядом с мамами и питаются молоком, а также потихоньку учатся летать. Один двухцветный кожан очень быстро окреп и стал самостоятельным, наши специалисты уже выпустили его на волю", — приводятся на сайте мэра Москвы слова Акуловой.
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Отмечается, что в столичном зоосаде обитает одна из старейших колоний нильских крыланов в неволе. Недавно семейство пополнилось двумя самками, сейчас они весят около 30 граммов. Еще почти месяц детеныши будут цепляться за своих матерей и питаться их молоком.
Кроме того, на свет появились две самки двухцветного кожана и самец рыжей вечерницы. До конца лета их планируют выпустить на волю.
"По данным зоологов, в Москве обитают шесть видов летучих мышей: водяная ночница, двухцветный кожан, лесной нетопырь, ночница Брандта, бурый ушан и рыжая вечерница. Их численность невысока — все виды занесены в Красную книгу Москвы как редкие и исчезающие", — добавляется в сообщении.
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Хорошие новостиРоссияСветлана АкуловаМосковский зоопаркМоскваНаука
 
 
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