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Нижегородская область стала пилотным регионом по ИБК

Нижегородская область стала пилотным регионом по ИБК - РИА Новости, 16.07.2021

Нижегородская область стала пилотным регионом по ИБК

Нижегородская область вошла в число пилотных регионов для предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T09:56

2021-07-16T09:56

2021-07-16T09:56

нижегородская область

россия

глеб никитин

нижний новгород

нижегородская область

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Нижегородская область вошла в число пилотных регионов для предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов, сообщает пресс-служба правительства региона.Обсуждение порядка предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) обсуждалось в ходе заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию в России."Правительство РФ завершает формирование критериев, по которым будут оцениваться проекты регионов. В частности, планируется учитывать социальный и экономический эффект: поступление налогов, объемы ввода жилья и ряд других параметров. Заявки регионов будут вынесены на рассмотрение комиссии по региональному развитию, которая и определит сумму выделенных средств. В ходе заседания министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин назвал Нижегородскую область в числе пилотных регионов на предоставление ИБК", - говорится в сообщении.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания поручил провести дополнительную оценку нижегородской заявки с учетом обозначенных критериев."Нижегородская область одной из первых подготовила заявку на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов. Вместе с коллегами из федерального правительства мы ведем постоянную работу над заявкой, ее параметрами. Эта работа находится в финальной стадии", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Нижегородская область направила в правительство РФ заявку на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 61,4 миллиарда рублей до 2024 года. "Наша заявка включает несколько направлений: реформа общественного транспорта, развитие южных территорий Нижнего Новгорода для жилищного строительства и редевелопмент исторического центра Нижнего Новгорода с вовлечением в активную городскую жизнь более 300 гектаров, расположенных в шаговой доступности от Нижегородского кремля. Каждое из них важно для региона", - подчеркнул Никитин.Как пояснил губернатор, комплексная программа развития Нижегородской агломерации в настоящее время структурирована с применением различных инструментов из "инфраструктурного меню". В рамках проекта будут применяться как бюджетные кредиты, так и инфраструктурные облигации. Конечное соотношение этих инструментов будет понятно после определения лимитов ИБК, доступных для региона.

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https://ria.ru/20210705/vetluga-1739989742.html

https://ria.ru/20210701/detsady-1739459575.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область, экономика