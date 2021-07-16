Нижегородская область стала пилотным регионом по ИБК
Нижегородская область вошла в число пилотных регионов по инфраструктурным бюджетным кредитам
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЦерковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Нижегородская область вошла в число пилотных регионов для предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Обсуждение порядка предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) обсуждалось в ходе заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию в России.
"Правительство РФ завершает формирование критериев, по которым будут оцениваться проекты регионов. В частности, планируется учитывать социальный и экономический эффект: поступление налогов, объемы ввода жилья и ряд других параметров. Заявки регионов будут вынесены на рассмотрение комиссии по региональному развитию, которая и определит сумму выделенных средств. В ходе заседания министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин назвал Нижегородскую область в числе пилотных регионов на предоставление ИБК", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания поручил провести дополнительную оценку нижегородской заявки с учетом обозначенных критериев.
"Нижегородская область одной из первых подготовила заявку на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов. Вместе с коллегами из федерального правительства мы ведем постоянную работу над заявкой, ее параметрами. Эта работа находится в финальной стадии", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Нижегородская область направила в правительство РФ заявку на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 61,4 миллиарда рублей до 2024 года. "Наша заявка включает несколько направлений: реформа общественного транспорта, развитие южных территорий Нижнего Новгорода для жилищного строительства и редевелопмент исторического центра Нижнего Новгорода с вовлечением в активную городскую жизнь более 300 гектаров, расположенных в шаговой доступности от Нижегородского кремля. Каждое из них важно для региона", - подчеркнул Никитин.
Как пояснил губернатор, комплексная программа развития Нижегородской агломерации в настоящее время структурирована с применением различных инструментов из "инфраструктурного меню". В рамках проекта будут применяться как бюджетные кредиты, так и инфраструктурные облигации. Конечное соотношение этих инструментов будет понятно после определения лимитов ИБК, доступных для региона.