Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20210716/kredit-1741483385.html
Нижегородская область стала пилотным регионом по ИБК
Нижегородская область стала пилотным регионом по ИБК - РИА Новости, 16.07.2021
Нижегородская область стала пилотным регионом по ИБК
Нижегородская область вошла в число пилотных регионов для предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T09:56
2021-07-16T09:56
нижегородская область
россия
глеб никитин
нижний новгород
нижегородская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155659/94/1556599468_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_155c3bcc8d6efaf31f343f94d7458553.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Нижегородская область вошла в число пилотных регионов для предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов, сообщает пресс-служба правительства региона.Обсуждение порядка предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) обсуждалось в ходе заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию в России."Правительство РФ завершает формирование критериев, по которым будут оцениваться проекты регионов. В частности, планируется учитывать социальный и экономический эффект: поступление налогов, объемы ввода жилья и ряд других параметров. Заявки регионов будут вынесены на рассмотрение комиссии по региональному развитию, которая и определит сумму выделенных средств. В ходе заседания министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин назвал Нижегородскую область в числе пилотных регионов на предоставление ИБК", - говорится в сообщении.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания поручил провести дополнительную оценку нижегородской заявки с учетом обозначенных критериев."Нижегородская область одной из первых подготовила заявку на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов. Вместе с коллегами из федерального правительства мы ведем постоянную работу над заявкой, ее параметрами. Эта работа находится в финальной стадии", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Нижегородская область направила в правительство РФ заявку на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 61,4 миллиарда рублей до 2024 года. "Наша заявка включает несколько направлений: реформа общественного транспорта, развитие южных территорий Нижнего Новгорода для жилищного строительства и редевелопмент исторического центра Нижнего Новгорода с вовлечением в активную городскую жизнь более 300 гектаров, расположенных в шаговой доступности от Нижегородского кремля. Каждое из них важно для региона", - подчеркнул Никитин.Как пояснил губернатор, комплексная программа развития Нижегородской агломерации в настоящее время структурирована с применением различных инструментов из "инфраструктурного меню". В рамках проекта будут применяться как бюджетные кредиты, так и инфраструктурные облигации. Конечное соотношение этих инструментов будет понятно после определения лимитов ИБК, доступных для региона.
https://ria.ru/20210713/avtomobili-1741151727.html
https://ria.ru/20210705/vetluga-1739989742.html
https://ria.ru/20210701/detsady-1739459575.html
россия
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/94/1556599468_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c79c1df8a3ce9e296572b635face6d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область, экономика
09:56 16.07.2021
 
Нижегородская область стала пилотным регионом по ИБК

Нижегородская область вошла в число пилотных регионов по инфраструктурным бюджетным кредитам

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЦерковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде
Церковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Нижегородская область вошла в число пилотных регионов для предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Обсуждение порядка предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) обсуждалось в ходе заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию в России.
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 20:13Нижегородская область
Медучреждениям Нижегородской области передали 103 новых автомобиля
"Правительство РФ завершает формирование критериев, по которым будут оцениваться проекты регионов. В частности, планируется учитывать социальный и экономический эффект: поступление налогов, объемы ввода жилья и ряд других параметров. Заявки регионов будут вынесены на рассмотрение комиссии по региональному развитию, которая и определит сумму выделенных средств. В ходе заседания министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин назвал Нижегородскую область в числе пилотных регионов на предоставление ИБК", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания поручил провести дополнительную оценку нижегородской заявки с учетом обозначенных критериев.
"Нижегородская область одной из первых подготовила заявку на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов. Вместе с коллегами из федерального правительства мы ведем постоянную работу над заявкой, ее параметрами. Эта работа находится в финальной стадии", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Вид на строящийся футбольный стадион Нижний Новгород и Нижегородский кремль - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 18:04Нижегородская область
В Нижегородской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс
Нижегородская область направила в правительство РФ заявку на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 61,4 миллиарда рублей до 2024 года. "Наша заявка включает несколько направлений: реформа общественного транспорта, развитие южных территорий Нижнего Новгорода для жилищного строительства и редевелопмент исторического центра Нижнего Новгорода с вовлечением в активную городскую жизнь более 300 гектаров, расположенных в шаговой доступности от Нижегородского кремля. Каждое из них важно для региона", - подчеркнул Никитин.
Как пояснил губернатор, комплексная программа развития Нижегородской агломерации в настоящее время структурирована с применением различных инструментов из "инфраструктурного меню". В рамках проекта будут применяться как бюджетные кредиты, так и инфраструктурные облигации. Конечное соотношение этих инструментов будет понятно после определения лимитов ИБК, доступных для региона.
Города России. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 17:48Нижегородская область
В Нижегородской области появятся еще 20 детсадов
 
Нижегородская областьРоссияГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Причиной массового ДТП на западе Москвы стал автомобиль каршеринга
07:42Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек
07:18Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28
07:07Коммунисты рассказали о столкновениях с протестующими на Кубе
07:03Эксперт рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты
07:01Россия сократила вложения в американский госдолг
06:56В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
06:33В Олимпийской деревне в Токио нашли первого заразившегося коронавирусом
06:08Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку — 2"
05:51В Эквадоре педагоги объявили голодовку
05:10Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара
05:07В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
05:04Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека
04:35Диетолог назвал пять недооцененных продуктов для укрепления иммунитета
04:22Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации
04:16Пропавший на олимпийских сборах спортсмен из Уганды решил осесть в Японии
04:10Инфекционист объяснил влияние теплой погоды на COVID-19
04:05В Киеве понадеялись на помощь Китая в борьбе с Россией
03:45Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях
03:18Названы категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
Лента новостейМолния