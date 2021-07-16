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Собянин назвал отношение москвичей к антиковидным мерам ответственным

Собянин назвал отношение москвичей к антиковидным мерам ответственным - РИА Новости, 16.07.2021

Собянин назвал отношение москвичей к антиковидным мерам ответственным

Москвичи стали более ответственно относиться к санитарным мерам, направленным против ковида, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T21:41

2021-07-16T21:41

2021-07-16T21:41

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Москвичи стали более ответственно относиться к санитарным мерам, направленным против ковида, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Самое главное - то, что сами москвичи стали относиться очень ответственно к выполнению мер санитарной защиты. Люди понимают, что происходит в городе, и адекватно реагируют", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Он отметил, что даже посещение массовых мест снижается не только из-за ограничений, но и потому что люди начали вести себя осторожнее.

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"Отменяем обязательные QR-коды" – Собянин об антиковидных мерах в ресторанах столицы С 19 июля в Москве отменят систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, заявил мэр столицы Сергей Собянин. 2021-07-16T21:41 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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