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Собянин назвал отношение москвичей к антиковидным мерам ответственным
Собянин назвал отношение москвичей к антиковидным мерам ответственным - РИА Новости, 16.07.2021
Собянин назвал отношение москвичей к антиковидным мерам ответственным
Москвичи стали более ответственно относиться к санитарным мерам, направленным против ковида, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T21:41
2021-07-16T21:41
2021-07-16T21:41
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Москвичи стали более ответственно относиться к санитарным мерам, направленным против ковида, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Самое главное - то, что сами москвичи стали относиться очень ответственно к выполнению мер санитарной защиты. Люди понимают, что происходит в городе, и адекватно реагируют", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Он отметил, что даже посещение массовых мест снижается не только из-за ограничений, но и потому что люди начали вести себя осторожнее.
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"Отменяем обязательные QR-коды" – Собянин об антиковидных мерах в ресторанах столицы
С 19 июля в Москве отменят систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
2021-07-16T21:41
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Собянин назвал отношение москвичей к антиковидным мерам ответственным
Мэр Москвы Собянин: в городе стали более ответственно относиться к санитарным антиковидным мерам