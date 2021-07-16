https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741618843.html
Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом напряженной
Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом напряженной - РИА Новости, 16.07.2021
Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом напряженной
Ситуация с коронавирусом в России напряженная, темпы распространения несколько замедлились, но это все равно прирост, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T21:00
2021-07-16T21:00
2021-07-16T21:02
коронавирус covid-19
коронавирусы
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России напряженная, темпы распространения несколько замедлились, но это все равно прирост, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Ситуация, конечно же, крайне напряженная. Темпы распространения несколько замедлились, но тем не менее это все равно прирост заболевших", - заявил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Он добавил, что не все регионы одновременно попали в эпидпроцесс, и такая неоднородность позволяет регионам и даже каждому муниципальному образованию принять свой ряд мер, чтобы инфекция не пришла в их населенный пункт.По его словам, 18% коек по стране сегодня не задействованы, но зарезервированы под пациентов с коронавирусом.
https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741544896.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
21:00 16.07.2021 (обновлено: 21:02 16.07.2021)
Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом напряженной
Глава Минздрава Мурашко: ситуация с COVID-19 напряженная, хотя темпы распространения замедлились