https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741618843.html

Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом напряженной

Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом напряженной - РИА Новости, 16.07.2021

Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом напряженной

Ситуация с коронавирусом в России напряженная, темпы распространения несколько замедлились, но это все равно прирост, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T21:00

2021-07-16T21:00

2021-07-16T21:02

коронавирус covid-19

коронавирусы

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

распространение коронавируса

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россия

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России напряженная, темпы распространения несколько замедлились, но это все равно прирост, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Ситуация, конечно же, крайне напряженная. Темпы распространения несколько замедлились, но тем не менее это все равно прирост заболевших", - заявил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Он добавил, что не все регионы одновременно попали в эпидпроцесс, и такая неоднородность позволяет регионам и даже каждому муниципальному образованию принять свой ряд мер, чтобы инфекция не пришла в их населенный пункт.По его словам, 18% коек по стране сегодня не задействованы, но зарезервированы под пациентов с коронавирусом.

https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741544896.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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