В Якутии продлили ограничения по коронавирусу
Глава Якутии Николаев продлил ограничительные меры по коронавирусу до 30 августа
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
ЯКУТСК, 16 июл – РИА Новости. Ограничительные меры по коронавирусу в Якутии продлены по 30 августа, новые правила введены для посетителей в зонах, свободных от COVID, а также допуска сотрудников в организации после отпусков, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
На совещании оперштаба глава Якутии Айсен Николаев отметил, что в регионе сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. После двух месяцев, когда за сутки выявлялось менее 100 новых случаев COVID-19, за последние дни количество выявляемых случаев в Якутии начал превышать этот показатель. Коэффициент распространения заболеваемости в регионе стал выше единицы. Как отметил Николаев, большой рост заболеваемости наблюдается в разных районах республики, в особенности, в промышленных. По данным минздрава Якутии, увеличивается число тяжелых больных. В настоящее время в реанимационных отделениях находятся 74 человека.
"Николаев озвучил, что вчера подписал указ о продлении режима повышенной готовности в республике по 30 августа 2021 года", - рассказали в пресс-службе.
Согласно документу, в регионе предусмотрены новые правила для посетителей в COVID-free зонах - им разрешается не носить маски и не соблюдать нормы социального дистанцирования. Работники при выходе из отпусков обязаны пройти тест на коронавирус и предъявить документ, подтверждающий отрицательный результат тестов ПЦР или ИХА, сданных не ранее чем за 72 часа до дня выхода на работу. В случае отсутствия тестов, работодатели вправе не допускать их к работе. Такой тест можно не сдавать, если отпуск длился до двух календарных дней, а также гражданам, вакцинированным от коронавируса или переболевшим в течение шести последних месяцев.
Также отмечается, что в целях контроля организации, которые проводят тестирования на коронавирус методом ПЦР или ИХА, обязаны передавать сведения в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора.
"Свободные от коронавируса" заведения появились в Якутии с 1 июля, их могут посещать люди, которые привились или имеют результаты ПЦР-теста, подтверждающего отсутствие COVID.