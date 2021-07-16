https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741577790.html

В Якутии продлили ограничения по коронавирусу

В Якутии продлили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 16.07.2021

В Якутии продлили ограничения по коронавирусу

Ограничительные меры по коронавирусу в Якутии продлены по 30 августа, новые правила введены для посетителей в зонах, свободных от COVID, а также допуска... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:51

2021-07-16T16:51

2021-07-16T16:51

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

республика саха (якутия)

айсен николаев

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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ЯКУТСК, 16 июл – РИА Новости. Ограничительные меры по коронавирусу в Якутии продлены по 30 августа, новые правила введены для посетителей в зонах, свободных от COVID, а также допуска сотрудников в организации после отпусков, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.На совещании оперштаба глава Якутии Айсен Николаев отметил, что в регионе сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. После двух месяцев, когда за сутки выявлялось менее 100 новых случаев COVID-19, за последние дни количество выявляемых случаев в Якутии начал превышать этот показатель. Коэффициент распространения заболеваемости в регионе стал выше единицы. Как отметил Николаев, большой рост заболеваемости наблюдается в разных районах республики, в особенности, в промышленных. По данным минздрава Якутии, увеличивается число тяжелых больных. В настоящее время в реанимационных отделениях находятся 74 человека."Николаев озвучил, что вчера подписал указ о продлении режима повышенной готовности в республике по 30 августа 2021 года", - рассказали в пресс-службе.Согласно документу, в регионе предусмотрены новые правила для посетителей в COVID-free зонах - им разрешается не носить маски и не соблюдать нормы социального дистанцирования. Работники при выходе из отпусков обязаны пройти тест на коронавирус и предъявить документ, подтверждающий отрицательный результат тестов ПЦР или ИХА, сданных не ранее чем за 72 часа до дня выхода на работу. В случае отсутствия тестов, работодатели вправе не допускать их к работе. Такой тест можно не сдавать, если отпуск длился до двух календарных дней, а также гражданам, вакцинированным от коронавируса или переболевшим в течение шести последних месяцев.Также отмечается, что в целях контроля организации, которые проводят тестирования на коронавирус методом ПЦР или ИХА, обязаны передавать сведения в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора."Свободные от коронавируса" заведения появились в Якутии с 1 июля, их могут посещать люди, которые привились или имеют результаты ПЦР-теста, подтверждающего отсутствие COVID.

https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741554996.html

https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741520305.html

россия

республика саха (якутия)

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика саха (якутия), айсен николаев, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество