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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741577790.html
В Якутии продлили ограничения по коронавирусу
В Якутии продлили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 16.07.2021
В Якутии продлили ограничения по коронавирусу
Ограничительные меры по коронавирусу в Якутии продлены по 30 августа, новые правила введены для посетителей в зонах, свободных от COVID, а также допуска... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:51
2021-07-16T16:51
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
республика саха (якутия)
айсен николаев
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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ЯКУТСК, 16 июл – РИА Новости. Ограничительные меры по коронавирусу в Якутии продлены по 30 августа, новые правила введены для посетителей в зонах, свободных от COVID, а также допуска сотрудников в организации после отпусков, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.На совещании оперштаба глава Якутии Айсен Николаев отметил, что в регионе сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. После двух месяцев, когда за сутки выявлялось менее 100 новых случаев COVID-19, за последние дни количество выявляемых случаев в Якутии начал превышать этот показатель. Коэффициент распространения заболеваемости в регионе стал выше единицы. Как отметил Николаев, большой рост заболеваемости наблюдается в разных районах республики, в особенности, в промышленных. По данным минздрава Якутии, увеличивается число тяжелых больных. В настоящее время в реанимационных отделениях находятся 74 человека."Николаев озвучил, что вчера подписал указ о продлении режима повышенной готовности в республике по 30 августа 2021 года", - рассказали в пресс-службе.Согласно документу, в регионе предусмотрены новые правила для посетителей в COVID-free зонах - им разрешается не носить маски и не соблюдать нормы социального дистанцирования. Работники при выходе из отпусков обязаны пройти тест на коронавирус и предъявить документ, подтверждающий отрицательный результат тестов ПЦР или ИХА, сданных не ранее чем за 72 часа до дня выхода на работу. В случае отсутствия тестов, работодатели вправе не допускать их к работе. Такой тест можно не сдавать, если отпуск длился до двух календарных дней, а также гражданам, вакцинированным от коронавируса или переболевшим в течение шести последних месяцев.Также отмечается, что в целях контроля организации, которые проводят тестирования на коронавирус методом ПЦР или ИХА, обязаны передавать сведения в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора."Свободные от коронавируса" заведения появились в Якутии с 1 июля, их могут посещать люди, которые привились или имеют результаты ПЦР-теста, подтверждающего отсутствие COVID.
https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741554996.html
https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741520305.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика саха (якутия), айсен николаев, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
16:51 16.07.2021
 
В Якутии продлили ограничения по коронавирусу

Глава Якутии Николаев продлил ограничительные меры по коронавирусу до 30 августа

CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 16 июл – РИА Новости. Ограничительные меры по коронавирусу в Якутии продлены по 30 августа, новые правила введены для посетителей в зонах, свободных от COVID, а также допуска сотрудников в организации после отпусков, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
На совещании оперштаба глава Якутии Айсен Николаев отметил, что в регионе сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. После двух месяцев, когда за сутки выявлялось менее 100 новых случаев COVID-19, за последние дни количество выявляемых случаев в Якутии начал превышать этот показатель. Коэффициент распространения заболеваемости в регионе стал выше единицы. Как отметил Николаев, большой рост заболеваемости наблюдается в разных районах республики, в особенности, в промышленных. По данным минздрава Якутии, увеличивается число тяжелых больных. В настоящее время в реанимационных отделениях находятся 74 человека.
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"Николаев озвучил, что вчера подписал указ о продлении режима повышенной готовности в республике по 30 августа 2021 года", - рассказали в пресс-службе.
Согласно документу, в регионе предусмотрены новые правила для посетителей в COVID-free зонах - им разрешается не носить маски и не соблюдать нормы социального дистанцирования. Работники при выходе из отпусков обязаны пройти тест на коронавирус и предъявить документ, подтверждающий отрицательный результат тестов ПЦР или ИХА, сданных не ранее чем за 72 часа до дня выхода на работу. В случае отсутствия тестов, работодатели вправе не допускать их к работе. Такой тест можно не сдавать, если отпуск длился до двух календарных дней, а также гражданам, вакцинированным от коронавируса или переболевшим в течение шести последних месяцев.
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Также отмечается, что в целях контроля организации, которые проводят тестирования на коронавирус методом ПЦР или ИХА, обязаны передавать сведения в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора.
"Свободные от коронавируса" заведения появились в Якутии с 1 июля, их могут посещать люди, которые привились или имеют результаты ПЦР-теста, подтверждающего отсутствие COVID.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРеспублика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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