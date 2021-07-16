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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741554996.html
Мурашко заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом на 9,5%
Мурашко заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом на 9,5% - РИА Новости, 16.07.2021
Мурашко заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом на 9,5%
Рост числа госпитализированных с коронавирусом в России за неделю составил 9,5%, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T15:12
2021-07-16T15:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
ханты-мансийский автономный округ
михаил мурашко
здоровье - общество
красноярский край
алтайский край
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Рост числа госпитализированных с коронавирусом в России за неделю составил 9,5%, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.По его словам, несмотря на некоторое замедление прироста заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах, в целом по РФ рост пока есть. Наиболее серьезные темпы прироста в Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Адыгее, Алтайском крае и Астраханской области. В стационарах находятся 191 тысяча человек."Рост числа госпитализированных за неделю составил 9,5%", - сказал он на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Министр добавил, что совместно с регионами развернуты 228,5 тысяч коек, прирост составил 4% за неделю. Количество свободного коечного фонда поддерживается на уровне 15-18% - этого достаточно, отметил он.
https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741497981.html
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ханты-мансийский автономный округ
красноярский край
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ханты-мансийский автономный округ, михаил мурашко, здоровье - общество, красноярский край, алтайский край, астраханская область, республика адыгея, общество
15:12 16.07.2021
 
Мурашко заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом на 9,5%

Глава Минздрава Мурашко: рост числа госпитализированных с COVID-19 в России за неделю составил 9,5%

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Рост числа госпитализированных с коронавирусом в России за неделю составил 9,5%, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
По его словам, несмотря на некоторое замедление прироста заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах, в целом по РФ рост пока есть. Наиболее серьезные темпы прироста в Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Адыгее, Алтайском крае и Астраханской области. В стационарах находятся 191 тысяча человек.
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
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"Рост числа госпитализированных за неделю составил 9,5%", - сказал он на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Министр добавил, что совместно с регионами развернуты 228,5 тысяч коек, прирост составил 4% за неделю. Количество свободного коечного фонда поддерживается на уровне 15-18% - этого достаточно, отметил он.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияХанты-Мансийский автономный округМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоКрасноярский крайАлтайский крайАстраханская областьРеспублика АдыгеяОбщество
 
 
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