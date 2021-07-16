https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741554996.html

Мурашко заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом на 9,5%

Мурашко заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом на 9,5% - РИА Новости, 16.07.2021

Мурашко заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом на 9,5%

Рост числа госпитализированных с коронавирусом в России за неделю составил 9,5%, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T15:12

2021-07-16T15:12

2021-07-16T15:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

ханты-мансийский автономный округ

михаил мурашко

здоровье - общество

красноярский край

алтайский край

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Рост числа госпитализированных с коронавирусом в России за неделю составил 9,5%, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.По его словам, несмотря на некоторое замедление прироста заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах, в целом по РФ рост пока есть. Наиболее серьезные темпы прироста в Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Адыгее, Алтайском крае и Астраханской области. В стационарах находятся 191 тысяча человек."Рост числа госпитализированных за неделю составил 9,5%", - сказал он на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Министр добавил, что совместно с регионами развернуты 228,5 тысяч коек, прирост составил 4% за неделю. Количество свободного коечного фонда поддерживается на уровне 15-18% - этого достаточно, отметил он.

https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741497981.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

красноярский край

алтайский край

астраханская область

республика адыгея

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