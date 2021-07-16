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Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве улучшается
Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве улучшается - РИА Новости, 16.07.2021
Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве улучшается
Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T15:04
2021-07-16T15:04
2021-07-16T15:04
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Мы приняли решение о закрытии 6 тысяч ковидных коек и перепрофилировании их в обычную работу. Это такое серьезное решение, которое позволит улучшить плановую помощь, с одной стороны, с другой стороны - показывает о том, что ситуация действительно улучшается", - сказал Собянин в эфире "России 1".
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Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве улучшается
Мэр Москвы Сергей Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве улучшается