https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741553266.html

Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве улучшается

Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве улучшается - РИА Новости, 16.07.2021

Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве улучшается

Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T15:04

2021-07-16T15:04

2021-07-16T15:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Мы приняли решение о закрытии 6 тысяч ковидных коек и перепрофилировании их в обычную работу. Это такое серьезное решение, которое позволит улучшить плановую помощь, с одной стороны, с другой стороны - показывает о том, что ситуация действительно улучшается", - сказал Собянин в эфире "России 1".

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество