https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741551802.html
Попова рассказала о мерах по купированию ситуации с коронавирусом
Попова рассказала о мерах по купированию ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 16.07.2021
Попова рассказала о мерах по купированию ситуации с коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России предпринимаются все меры, чтобы ситуацию с коронавирусом купировать. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:57
2021-07-16T14:57
2021-07-16T14:57
распространение коронавируса
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россия
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анна попова
здоровье - общество
цик рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России предпринимаются все меры, чтобы ситуацию с коронавирусом купировать."На сегодняшний день в Российской Федерации предпринимаются все меры для того, чтобы ситуацию (с коронавирусом - ред.) купировать, но, учитывая, что ситуация в разных районах разная, и набор этих мер в разных регионах и в разных муниципалитетах... разный", - сказала она, выступая в ЦИК.
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Попова рассказала о мерах по купированию ситуации с коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Попова: предпринимаются все меры, чтобы купировать ситуацию с коронавирусом