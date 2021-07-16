https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741551802.html

Попова рассказала о мерах по купированию ситуации с коронавирусом

Попова рассказала о мерах по купированию ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 16.07.2021

Попова рассказала о мерах по купированию ситуации с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России предпринимаются все меры, чтобы ситуацию с коронавирусом купировать. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T14:57

2021-07-16T14:57

2021-07-16T14:57

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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россия

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

цик рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России предпринимаются все меры, чтобы ситуацию с коронавирусом купировать."На сегодняшний день в Российской Федерации предпринимаются все меры для того, чтобы ситуацию (с коронавирусом - ред.) купировать, но, учитывая, что ситуация в разных районах разная, и набор этих мер в разных регионах и в разных муниципалитетах... разный", - сказала она, выступая в ЦИК.

https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741544896.html

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2021

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