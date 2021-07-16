https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741544896.html
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России и мире
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России и мире - РИА Новости, 16.07.2021
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России и мире
Ситуация с коронавирусом в России и мире сейчас крайне напряженная, сложная и не очень хорошо прогнозируемая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:31
2021-07-16T14:31
2021-07-16T14:39
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
анна попова
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России и мире сейчас крайне напряженная, сложная и не очень хорошо прогнозируемая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня в стране и в мире крайне напряженная, крайне сложная и, к сожалению, не очень хорошо прогнозируемая ситуация с развитием эпидпроцесса", - сказала Попова, выступая в ЦИК.Она отметила, что коронавирус циркулирует в мире чуть больше года, и для любого патогенного вируса это небольшое количество времени, чтобы понять закономерность его эпидемиологии, полностью разобраться в патогенезе болезни, которую он вызывает, и выстроить четкую систему защиты.
https://ria.ru/20210716/delta-1741543466.html
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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, коронавирус в россии, анна попова
14:31 16.07.2021 (обновлено: 14:39 16.07.2021)
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России и мире
Глава Роспотребнадзора Попова: ситуация с коронавирусом напряженная не очень хорошо прогнозируемая