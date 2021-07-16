https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741544896.html

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России и мире

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России и мире - РИА Новости, 16.07.2021

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России и мире

Ситуация с коронавирусом в России и мире сейчас крайне напряженная, сложная и не очень хорошо прогнозируемая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T14:31

2021-07-16T14:31

2021-07-16T14:39

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

анна попова

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России и мире сейчас крайне напряженная, сложная и не очень хорошо прогнозируемая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня в стране и в мире крайне напряженная, крайне сложная и, к сожалению, не очень хорошо прогнозируемая ситуация с развитием эпидпроцесса", - сказала Попова, выступая в ЦИК.Она отметила, что коронавирус циркулирует в мире чуть больше года, и для любого патогенного вируса это небольшое количество времени, чтобы понять закономерность его эпидемиологии, полностью разобраться в патогенезе болезни, которую он вызывает, и выстроить четкую систему защиты.

https://ria.ru/20210716/delta-1741543466.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, коронавирус в россии, анна попова