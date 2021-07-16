https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741530499.html

Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом

Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом - РИА Новости, 16.07.2021

Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом

Уровень распространения коронавируса в ряде регионов высокий, нагрузка на больницы растет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:32

2021-07-16T13:32

2021-07-16T13:37

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михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уровень распространения коронавируса в ряде регионов высокий, нагрузка на больницы растет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В ряде регионов уровень распространения коронавируса остается достаточно высоким. И нагрузка на больницы, поликлиники, амбулатории, другие учреждения в этой сфере растет", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Мишустин отметил, что расходы регионов на медицину также увеличиваются.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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