https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741530499.html
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом - РИА Новости, 16.07.2021
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом
Уровень распространения коронавируса в ряде регионов высокий, нагрузка на больницы растет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:32
2021-07-16T13:32
2021-07-16T13:37
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741060007_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_bbdd474c7e2f080c39e978a864a51a5e.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уровень распространения коронавируса в ряде регионов высокий, нагрузка на больницы растет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В ряде регионов уровень распространения коронавируса остается достаточно высоким. И нагрузка на больницы, поликлиники, амбулатории, другие учреждения в этой сфере растет", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Мишустин отметил, что расходы регионов на медицину также увеличиваются.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741060007_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_d383aab0f438d6a1ff5657fe57a51991.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, общество
13:32 16.07.2021 (обновлено: 13:37 16.07.2021)
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом
Премьер Мишустин: в ряде регионов уровень распространения коронавируса высокий