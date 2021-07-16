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В Кремле оценили работу системы здравоохранения
В Кремле оценили работу системы здравоохранения - РИА Новости, 16.07.2021
В Кремле оценили работу системы здравоохранения
Новую волну коронавируса удается пройти без существенных ограничений в экономике благодаря мобилизованности системы здравоохранения РФ, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T12:56
2021-07-16T12:56
2021-07-16T12:58
дмитрий песков
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Новую волну коронавируса удается пройти без существенных ограничений в экономике благодаря мобилизованности системы здравоохранения РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нам удалось первую критическую волну пройти лучше, чем многие европейские страны – это действительно так. Наша система здравоохранения показала большие мобилизационные способности и возможности – это тоже очевидный факт. Эти мобилизационные возможности помогают нам и дальше, в ходе второй волны, через которую мы проходим, и без существенных ограничений по экономике, не прерывая экономического процесса, не загоняя нашу страну в локдаун", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
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дмитрий песков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
12:56 16.07.2021 (обновлено: 12:58 16.07.2021)
В Кремле оценили работу системы здравоохранения
Пресс-секретарь президента Песков: новую волну COVID-19 удается пройти без существенных ограничений