https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741521221.html

В Кремле оценили работу системы здравоохранения

В Кремле оценили работу системы здравоохранения - РИА Новости, 16.07.2021

В Кремле оценили работу системы здравоохранения

Новую волну коронавируса удается пройти без существенных ограничений в экономике благодаря мобилизованности системы здравоохранения РФ, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T12:56

2021-07-16T12:56

2021-07-16T12:58

дмитрий песков

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Новую волну коронавируса удается пройти без существенных ограничений в экономике благодаря мобилизованности системы здравоохранения РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нам удалось первую критическую волну пройти лучше, чем многие европейские страны – это действительно так. Наша система здравоохранения показала большие мобилизационные способности и возможности – это тоже очевидный факт. Эти мобилизационные возможности помогают нам и дальше, в ходе второй волны, через которую мы проходим, и без существенных ограничений по экономике, не прерывая экономического процесса, не загоняя нашу страну в локдаун", - сказал Песков журналистам.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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