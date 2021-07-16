https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741520305.html
В Кремле заявили, что коронавирус становится более агрессивным
В Кремле заявили, что коронавирус становится более агрессивным - РИА Новости, 16.07.2021
В Кремле заявили, что коронавирус становится более агрессивным
Коронавирус становится более агрессивным и заразным, несмотря на разработанные протоколы лечения, жертв все равно много, смертность растет, заявил... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T12:51
2021-07-16T12:51
2021-07-16T13:02
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коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Коронавирус становится более агрессивным и заразным, несмотря на разработанные протоколы лечения, жертв все равно много, смертность растет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."К сожалению, цифры по смертности достаточно высокие, смертность увеличилась, вирус становится более агрессивным, более заразным. И, к сожалению, несмотря на все прикладываемые усилия, на все существующие протоколы лечения, вирус уносит много жизней. Тем не менее, эти протоколы лечения совершенствуются, увеличивается количество вакцинированных, это поможет со временем минимизировать эти печальные цифры", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20210716/zarazhenie-1741518693.html
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12:51 16.07.2021 (обновлено: 13:02 16.07.2021)
В Кремле заявили, что коронавирус становится более агрессивным
Пресс-секретарь президента Песков: коронавирус становится более агрессивным и заразным