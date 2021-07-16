https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741506057.html

В Хакасию направили мобильный госпиталь для лечения COVID-19

В Хакасию направили мобильный госпиталь для лечения COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021

В Хакасию направили мобильный госпиталь для лечения COVID-19

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу после обращения главы Хакасии Валентина Коновалова принял решение направить в республику мобильный госпиталь... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T11:47

2021-07-16T11:47

2021-07-16T11:47

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коронавирус covid-19

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валентин коновалов

здоровье - общество

сергей шойгу

республика хакасия

челябинская область

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу после обращения главы Хакасии Валентина Коновалова принял решение направить в республику мобильный госпиталь на 100 койко-мест для лечения заболевших COVID-19, сообщили в Минобороны РФ."Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу по обращению главы Республики Хакасия Валентина Коновалова принято решение о направлении мобильного госпиталя на 100 койко-мест соединения Центрального военного округа из Челябинской области для оказания помощи в лечении заболевших коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.Отмечается, что созданная группировка с 67 военными медиками будет в кратчайшие сроки переброшена в Абакан для полного развертывания госпиталя 17 июля и оказании помощи населению Хакасии. Кроме того, для обеспечения медучреждений республики в Абакан будут переброшены необходимые объемы медицинского кислорода.

https://ria.ru/20210716/immunitet-1741488559.html

россия

республика хакасия

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, валентин коновалов, здоровье - общество, сергей шойгу, республика хакасия, челябинская область