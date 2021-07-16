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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741499228.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Кировской области и Татарстане - 0,22%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:20
2021-07-16T11:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
кировская область
орловская область
республика адыгея
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Кировской области и Татарстане - 0,22%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Кировская область, Республика Татарстан 0,22%, 2. Орловская область, Республика Чувашия 0,23%, 3. Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея 0,24%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, кировская область, орловская область, республика адыгея, общество
11:20 16.07.2021
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Кировской области и Татарстане

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Кировской области и Татарстане - 0,22%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Кировская область, Республика Татарстан 0,22%, 2. Орловская область, Республика Чувашия 0,23%, 3. Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея 0,24%", - говорится в сообщении.
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