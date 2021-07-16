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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Кировской области и Татарстане - 0,22%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:20
2021-07-16T11:20
2021-07-16T11:20
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общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Кировской области и Татарстане - 0,22%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Кировская область, Республика Татарстан 0,22%, 2. Орловская область, Республика Чувашия 0,23%, 3. Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея 0,24%", - говорится в сообщении.
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Кировской области и Татарстане