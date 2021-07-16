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Эксперт: вопрос о "носительстве" COVID-19 после вакцинации обсуждается
Эксперт: вопрос о "носительстве" COVID-19 после вакцинации обсуждается - РИА Новости, 16.07.2021
Эксперт: вопрос о "носительстве" COVID-19 после вакцинации обсуждается
Вопрос о том, удастся ли после вакцинации от COVID-19 избавиться от "носительства" коронавируса, все еще обсуждается, сообщила главный внештатный детский... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T01:52
2021-07-16T01:52
2021-07-16T01:52
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
лейла намазова-баранова
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вопрос о том, удастся ли после вакцинации от COVID-19 избавиться от "носительства" коронавируса, все еще обсуждается, сообщила главный внештатный детский специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Лейла Намазова-Баранова."Вопрос о контроле над носительством SARS-CoV-2 с помощью вакцинации все еще дискутируется. Есть научные работы, свидетельствующие о том, что после вакцинации не удается полностью избавиться от носительства, но есть и иные результаты", - рассказала специалист в интервью "Российской газете".Так, она привела в пример проведенное в Израиле исследование, которое показывает, что вирусная нагрузка при инфицировании вакцинированных ниже, чем невакцинированных. А это, в свою очередь, может существенно снижать передачу вирусов."Поэтому для подтверждения этого результата 23 марта 2021 года в США начали исследование среди 12 000 студентов колледжей и университетов, 6000 из которых получат вакцинацию (Moderna) сразу, а вторая половина через 4 месяца. При этом будут обследованы 25 000 членов семей и ближайших друзей", - приводятся слова Намазовой-Барановой в газете.Она также подчеркнула, что при вакцинации 60-72% населения вопрос носительства и возможной передачи вируса исчезнет сам собой.
https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741467386.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, лейла намазова-баранова, общество
Эксперт: вопрос о "носительстве" COVID-19 после вакцинации обсуждается
Академик Намазова-Баранова рассказала о контроле над носительством SARS-CoV-2 после вакцинации