11:29 16.07.2021 (обновлено: 11:38 16.07.2021)
Центр подготовки космонавтов показал проект тренажера корабля "Орел"
Центр подготовки космонавтов показал проект тренажера корабля "Орел" для полетов к Луне
© Пресс-служба "Роскосмоса"Космический корабль "Орел"
© Пресс-служба "Роскосмоса"
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Облик тренажера нового космического корабля "Орел", предназначенного для полетов к Луне, продемонстрирован подмосковным Центром подготовки космонавтов.
На сайте сообщается, что на научно-техническом совете организации состоялось рассмотрение эскизного проекта комплексного тренажера корабля "Орел", в котором космонавты будут проходить подготовку к полету.
"Концепция... предусматривает создание одного многофункционального тренажера, включающего в себя возможности решения как частных (узконаправленных), так и комплексных задач на всех этапах космического полёта, включая работу в скафандрах", - говорится на сайте Центра.
Там же показан облик тренажера
Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля.
© Центр подготовки космонавтов имени Ю.А.ГагаринаЭскизный проект тренажера нового космического корабля "Орел"
Эскизный проект тренажера нового космического корабля "Орел"