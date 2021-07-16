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Центр подготовки космонавтов показал проект тренажера корабля "Орел"

Центр подготовки космонавтов показал проект тренажера корабля "Орел" - РИА Новости, 16.07.2021

Центр подготовки космонавтов показал проект тренажера корабля "Орел"

Облик тренажера нового космического корабля "Орел", предназначенного для полетов к Луне, продемонстрирован подмосковным Центром подготовки космонавтов. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T11:29

2021-07-16T11:29

2021-07-16T11:38

наука

луна

центр подготовки космонавтов

космос - риа наука

ангара (ракета)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Облик тренажера нового космического корабля "Орел", предназначенного для полетов к Луне, продемонстрирован подмосковным Центром подготовки космонавтов.На сайте сообщается, что на научно-техническом совете организации состоялось рассмотрение эскизного проекта комплексного тренажера корабля "Орел", в котором космонавты будут проходить подготовку к полету."Концепция... предусматривает создание одного многофункционального тренажера, включающего в себя возможности решения как частных (узконаправленных), так и комплексных задач на всех этапах космического полёта, включая работу в скафандрах", - говорится на сайте Центра.Там же показан облик тренажераРазработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, центр подготовки космонавтов, космос - риа наука, ангара (ракета)