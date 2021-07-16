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Наука
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Центр подготовки космонавтов показал проект тренажера корабля "Орел"
Центр подготовки космонавтов показал проект тренажера корабля "Орел" - РИА Новости, 16.07.2021
Центр подготовки космонавтов показал проект тренажера корабля "Орел"
Облик тренажера нового космического корабля "Орел", предназначенного для полетов к Луне, продемонстрирован подмосковным Центром подготовки космонавтов. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:29
2021-07-16T11:38
наука
луна
центр подготовки космонавтов
космос - риа наука
ангара (ракета)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Облик тренажера нового космического корабля "Орел", предназначенного для полетов к Луне, продемонстрирован подмосковным Центром подготовки космонавтов.На сайте сообщается, что на научно-техническом совете организации состоялось рассмотрение эскизного проекта комплексного тренажера корабля "Орел", в котором космонавты будут проходить подготовку к полету."Концепция... предусматривает создание одного многофункционального тренажера, включающего в себя возможности решения как частных (узконаправленных), так и комплексных задач на всех этапах космического полёта, включая работу в скафандрах", - говорится на сайте Центра.Там же показан облик тренажераРазработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля.
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луна, центр подготовки космонавтов, космос - риа наука, ангара (ракета)
11:29 16.07.2021 (обновлено: 11:38 16.07.2021)
 
Центр подготовки космонавтов показал проект тренажера корабля "Орел"

Центр подготовки космонавтов показал проект тренажера корабля "Орел" для полетов к Луне

© Пресс-служба "Роскосмоса"Космический корабль "Орел"
Космический корабль Орел
© Пресс-служба "Роскосмоса"
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Облик тренажера нового космического корабля "Орел", предназначенного для полетов к Луне, продемонстрирован подмосковным Центром подготовки космонавтов.
На сайте сообщается, что на научно-техническом совете организации состоялось рассмотрение эскизного проекта комплексного тренажера корабля "Орел", в котором космонавты будут проходить подготовку к полету.
"Концепция... предусматривает создание одного многофункционального тренажера, включающего в себя возможности решения как частных (узконаправленных), так и комплексных задач на всех этапах космического полёта, включая работу в скафандрах", - говорится на сайте Центра.
Там же показан облик тренажера
Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля.
© Центр подготовки космонавтов имени Ю.А.ГагаринаЭскизный проект тренажера нового космического корабля "Орел"
Эскизный проект тренажера нового космического корабля Орел
© Центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина
Эскизный проект тренажера нового космического корабля "Орел"
 
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