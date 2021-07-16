https://ria.ru/20210716/konsol-1741465437.html
Valve представила игровую консоль Steam Deck
Valve представила игровую консоль Steam Deck - РИА Новости, 16.07.2021
Valve представила игровую консоль Steam Deck
Американская компания-разработчик компьютерных игр Valve представила новую портативную игровую консоль Steam Deck. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T01:16
2021-07-16T01:16
2021-07-16T01:16
сша
технологии
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Американская компания-разработчик компьютерных игр Valve представила новую портативную игровую консоль Steam Deck.Разработчики отмечают, что на Steam Deck пользователи могут запускать все доступные их аккаунтам игры из библиотеки магазина игр Steam. У игровой консоли есть три варианта модели, отличающиеся размером памяти - на 64, 256 и 512 гигабайт. Аккумулятор способен обеспечить от 2 до 8 часов игры.Игровую консоль можно будет подключать к телевизору и монитору, а через Bluetooth ее можно соединить с беспроводной клавиатурой, мышкой или наушниками. Кроме того, пользователи могут устанавливать стороннее программное обеспечение, превращая игровую консоль в обычный персональный компьютер."Гуляйте по интернету, смотрите видеотрансляции, делайте все, что обычно - да-да, можно даже установить другие магазины видеоигр, мы не обидимся", - говорится на сайте Steam Deck.Цены на приставку начинаются от 399 долларов, доставка планируется с декабря 2021 года в США, Канаде, ЕС и Великобритании. В 2022 году список регионов пополнится, заверяет компания.
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сша, технологии
Valve представила игровую консоль Steam Deck
Компания Valve представила самую мощную в мире портативную игровую консоль Steam Deck
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Американская компания-разработчик компьютерных игр Valve представила новую портативную игровую консоль Steam Deck.
"Steam Deck - самый мощный многофункциональный портативный игровой ПК в мире", - говорится на официальном сайте консоли. Нового процессора достаточно для запуска "новейших высокобюджетных игр", отмечает компания.
Разработчики отмечают, что на Steam Deck пользователи могут запускать все доступные их аккаунтам игры из библиотеки магазина игр Steam. У игровой консоли есть три варианта модели, отличающиеся размером памяти - на 64, 256 и 512 гигабайт. Аккумулятор способен обеспечить от 2 до 8 часов игры.
Игровую консоль можно будет подключать к телевизору и монитору, а через Bluetooth ее можно соединить с беспроводной клавиатурой, мышкой или наушниками. Кроме того, пользователи могут устанавливать стороннее программное обеспечение, превращая игровую консоль в обычный персональный компьютер.
"Гуляйте по интернету, смотрите видеотрансляции, делайте все, что обычно - да-да, можно даже установить другие магазины видеоигр, мы не обидимся", - говорится на сайте Steam Deck.
Цены на приставку начинаются от 399 долларов, доставка планируется с декабря 2021 года в США
, Канаде, ЕС и Великобритании. В 2022 году список регионов пополнится, заверяет компания.