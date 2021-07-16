https://ria.ru/20210716/konsol-1741465437.html

Valve представила игровую консоль Steam Deck

Valve представила игровую консоль Steam Deck - РИА Новости, 16.07.2021

Valve представила игровую консоль Steam Deck

Американская компания-разработчик компьютерных игр Valve представила новую портативную игровую консоль Steam Deck. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T01:16

2021-07-16T01:16

2021-07-16T01:16

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технологии

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Американская компания-разработчик компьютерных игр Valve представила новую портативную игровую консоль Steam Deck.Разработчики отмечают, что на Steam Deck пользователи могут запускать все доступные их аккаунтам игры из библиотеки магазина игр Steam. У игровой консоли есть три варианта модели, отличающиеся размером памяти - на 64, 256 и 512 гигабайт. Аккумулятор способен обеспечить от 2 до 8 часов игры.Игровую консоль можно будет подключать к телевизору и монитору, а через Bluetooth ее можно соединить с беспроводной клавиатурой, мышкой или наушниками. Кроме того, пользователи могут устанавливать стороннее программное обеспечение, превращая игровую консоль в обычный персональный компьютер."Гуляйте по интернету, смотрите видеотрансляции, делайте все, что обычно - да-да, можно даже установить другие магазины видеоигр, мы не обидимся", - говорится на сайте Steam Deck.Цены на приставку начинаются от 399 долларов, доставка планируется с декабря 2021 года в США, Канаде, ЕС и Великобритании. В 2022 году список регионов пополнится, заверяет компания.

https://ria.ru/20210706/nintendo-1740140739.html

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