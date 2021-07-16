https://ria.ru/20210716/khristiane-1741584972.html

Митрополит Иларион назвал мировые "горячие точки" для христиан

Митрополит Иларион назвал мировые "горячие точки" для христиан - РИА Новости, 16.07.2021

Митрополит Иларион назвал мировые "горячие точки" для христиан

Русская православная церковь и международная благотворительная правозащитная христианская организация Open Doors ("Открытые двери") начнут прямое сотрудничество РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T17:21

2021-07-16T17:21

2021-07-16T17:21

религия и мировоззрение

россия

московский патриархат

митрополит волоколамский иларион

украинская православная церковь

петр порошенко

русская православная церковь

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Русская православная церковь и международная благотворительная правозащитная христианская организация Open Doors ("Открытые двери") начнут прямое сотрудничество для помощи гонимым верующим в разных странах мира - в их числе Ирак и Ливия, сообщил РИА Новости в пятницу глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) по итогам визита в США, где он встретился с руководителем Open Doors USA Дэвидом Карри.Взаимодействие для помощи миллионам"Организация Open Doors защищает подвергающихся гонениям христиан и оказывает им гуманитарную помощь. У нее очень широкая деятельность, есть офисы в 60 странах. И мы с господином Карри договорились о прямом взаимодействии между Русской православной церковью и этой организацией", - заявил РИА Новости митрополит Иларион.Он встретился с Карри на полях Международного саммита по вопросам религиозной свободы, который прошел в Вашингтоне 13-15 июля. Участие в этом саммите, собравшем политических, общественных и религиозных деятелей со всего мира, и стало основной целью визита высокопоставленного иерарха РПЦ в США 10-15 июля.По данным Open Doors, более 100 миллионов человек страдают в разных регионах мира из-за того, что исповедуют христианскую веру. Ежегодно Open Doors публикует список стран, в которых нарушаются права христиан, - World Watch List. Организация поддерживает подвергающиеся преследованиям общины и семьи христиан, убитых либо попавших в заключение по религиозным мотивам в разных странах. Кроме того, с момента основания в 1955 году Open Doors проводит образовательные программы, создает типографии и библиотеки, издает и поставляет Библию и христианскую литературу для воскресных школ.Поддержку нуждающимся верующим в разных странах оказывает и Русская православная церковь. Митрополит Иларион и Дэвид Карри обсудили, в частности, взаимодействие для оказания помощи преследуемым христианам на Ближнем Востоке и в Северной Африке.Где и почему христианам не остается местаГонения на христиан в разных частях света, в особенности на Ближнем Востоке и в Африке – одна из двух главных тем выступления митрополита Илариона на саммите в Вашингтоне."На Ближнем Востоке, практически во все странах, христианское присутствие уменьшается. Где-то оно уменьшается постепенно и понемногу, как в Ливане. А где-то - очень быстро, как в Ираке, где еще 18 лет назад проживало полтора миллиона христиан, а сейчас осталась в лучшем случае одна десятая часть от этого числа. В Ливии же (Северная Африка – ред.) христиан практически вообще не осталось", - отметил в беседе с РИА Новости митрополит Иларион.По его словам, все это следствие того, что в обеих странах были свергнуты прежние режимы. "Они были свергнуты якобы во имя демократии, но никакая демократия там не наступила, а подняли головы террористы. И христианам просто не остается места в этих странах. К сожалению, это та реальность, с которой мы столкнулись в последние два десятилетия", - пояснил собеседник агентства.Нарушения прав человека на УкраинеВторой главной темой выступления представителя Московского патриархата в Вашингтоне стали притеснения, которым подвергаются на Украине священнослужители и верующие канонической Украинской православной церкви."Я не входил в детали канонического и экклезиологического порядка – я говорил об этой теме исключительно в аспекте нарушения прав человека. Потому что эти нарушения являются массовыми на Украине: происходят захваты храмов, священников и прихожан выгоняют на улицу. Я считал, что американская общественность должна была об этом услышать", - сказал митрополит Иларион.На саммите он рассказал также о двух законах, которые были приняты при прежнем президенте Украины Петре Порошенко и до сих пор угрожают православным верующим. "Один закон требует в принудительном порядке переименования Украинской православной церкви (в Российскую церковь – ред.). Другой закон облегчает перевод общин из одной юрисдикции в другую, то есть, фактически легитимизирует захват общин (в пользу созданной на базе раскольнических структур "Православной церкви Украины" - ред.", - пояснил архиерей.По его словам, на полях саммита он встретился с бывшим послом США по вопросам международной религиозной свободы Сэмом Браунбэком. "Он играл заметную роль в легитимизации так называемой Православной церкви Украины, был активно вовлечен в лоббирование этого проекта. Я довольно откровенно говорил с ним, изложил свою позицию по этому вопросу и, в более широком плане, позицию, касающуюся соблюдения прав человека", - добавил митрополит Иларион.Темами встречи главы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата и посла России в США Анатолия Антонова стали перспективы российско-американских отношений и ситуация, сложившаяся в православном мире. "Я рассказал, в том числе, о процессе, который сегодня осложняет нашу жизнь – связанным с легитимизацией Константинопольским патриархом так называемой Православной церкви Украины", - сообщил митрополит Иларион.Братское общение с православными в АмерикеПодводя итоги визита в США, митрополит Иларион особенно выделил совместные богослужения и "братское общение" с главой Православной церкви в Америке митрополитом всей Америки и Канады Тихоном (Mолларом) в патриаршем Свято-Николаевском соборе Нью-Йорка и с первоиерархом Русской православной церкви за границей митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Иларионом (Капралом) в синодальной резиденции РПЦЗ.Помимо совместных богослужений в соборах и бесед с лидерами ПЦА и РПЦЗ, митрополит Иларион посетил Иоанно-Предтеченский храм Вашингтона, где уже долгие годы служит настоятелем протоиерей Виктор Потапов. "Это один из видных клириков Русской зарубежной церкви. Он еще в 1970-е годы, когда я был школьником, вел передачи на "Радио Свобода"*. И мы тогда через глушилки пытались услышать этот голос – это было глотком свежего воздуха для нас. Поэтому я всегда с большой радостью встречаюсь с отцом Виктором, когда имеется такая возможность", - поделился митрополит Иларион.В целом он охарактеризовал свой американский визит как "насыщенный, содержательный и плодотворный". "Надеюсь, что эта поездка принесет пользу нашей дальнейшей деятельности", - заключил представитель Московского патриархата.История Православной церкви в Америке (ПЦА) ведется от прибытия русских иноков-миссионеров из Спасо-Преображенского Валаамского монастыря на остров Кадьяк в 1794 году. В 1840 году была основана Камчатская, Курильская и Алеутская епархия. ПЦА получила автокефалию от Русской православной церкви в 1970 году. Ее каноническая территория распространяется на США, а также ей принадлежит ряд приходов в Канаде, Мексике и Южной Америке.Русская православная церковь за границей (РПЦЗ) – самоуправляемая церковь в составе Русской православной церкви Московского патриархата. РПЦЗ была создана в 1920-е годы вследствие фактического разделения Русской церкви после революции и гражданской войны в России. В 2007 году в Москве в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Алексий II и первоиерарх РПЦЗ митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр подписали акт о каноническом общении, что стало итогом длительных переговоров о воссоединении РПЦЗ с церковью в Отечестве.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20210505/khramy-1730756797.html

https://ria.ru/20190918/1558783872.html

https://ria.ru/20210716/oprosy-1741401632.html

https://ria.ru/20210414/varfolomey-1728131775.html

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россия, московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, украинская православная церковь, петр порошенко, русская православная церковь, ирак, мексика, справки