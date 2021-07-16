https://ria.ru/20210716/gosduma-1741511021.html

В Госдуме прокомментировали ситуацию с докладом ОЗХО по Навальному

В Госдуме прокомментировали ситуацию с докладом ОЗХО по Навальному - РИА Новости, 16.07.2021

В Госдуме прокомментировали ситуацию с докладом ОЗХО по Навальному

Российская сторона делает выводы о "некой подложности и инсценированности всей ситуации" вокруг "отравления" Алексея Навального, заявил в пятницу глава комиссии РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T12:12

2021-07-16T12:12

2021-07-16T12:12

госпитализация алексея навального

россия

василий пискарев

мария захарова

сергей лавров

госдума рф

евросоюз

москва

франция

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российская сторона делает выводы о "некой подложности и инсценированности всей ситуации" вокруг "отравления" Алексея Навального, заявил в пятницу глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне во внутренние дела РФ Василий Пискарев по итогам переговоров с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отчетный за год доклад ОЗХО обнаружил фатальные несостыковки в версии об "отравлении" Навального. Так, в документе указывалось, что секретариат организации направил группу для оказания технической помощи "в связи с подозрением на отравление гражданина РФ" по просьбе Германии 20 августа прошлого года, когда еще только начиналось происшествие с Навальным. При этом, как отметила Захарова, составление заявки ФРГ в ОЗХО должно было занять значительное время, это не могло произойти сразу же.Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ обсудила в пятницу с руководством МИД РФ "нестыковки в докладе ОЗХО" по делу об "отравлении" Навального боевым отравляющим веществом.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.

https://ria.ru/20210714/doklad-1741278994.html

https://ria.ru/20210714/navalnyy-1741244514.html

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госпитализация алексея навального, россия, василий пискарев, мария захарова, сергей лавров, госдума рф, евросоюз, москва, франция, в мире