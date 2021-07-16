https://ria.ru/20210716/gorsluzhby-1741602860.html

Горслужбы Москвы готовы к возможным ливням и грозам

Горслужбы Москвы готовы к возможным ливням и грозам - РИА Новости, 16.07.2021

Горслужбы Москвы готовы к возможным ливням и грозам

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за возможного ухудшения погодных условий, сообщил заместитель мэра в столичном правительстве РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T18:49

2021-07-16T18:49

2021-07-16T18:49

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

мосводосток

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за возможного ухудшения погодных условий, сообщил заместитель мэра в столичном правительстве Петр Бирюков.Заммэра подчеркнул, что для координации работы создан оперативный штаб.По его словам, городские службы заранее проверяют системы водоотведения, ведется очистка водоприемных решеток и ливнестоков. В местах возможного скопления воды размещена спецтехника, организовано дежурство аварийных бригад "Мосводостока". Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.Глава Комплекса городского хозяйства призвал москвичей при ухудшении погодных условий не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям также следует быть аккуратнее, строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию."В настоящее время проводится информирование граждан об ухудшении погодных условий. Информация направляется в смс-сообщениях, транслируется на городских видеоэкранах. Представители пожарно-спасательного гарнизона патрулируют зоны отдыха и парки, предупреждают горожан о возможности грозы и ливня, напоминают правила безопасности", - уточнил Бирюков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210715/pogoda-1741426659.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, мосводосток, петр бирюков, москва