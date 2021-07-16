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Горслужбы Москвы готовы к возможным ливням и грозам
Горслужбы Москвы готовы к возможным ливням и грозам - РИА Новости, 16.07.2021
Горслужбы Москвы готовы к возможным ливням и грозам
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за возможного ухудшения погодных условий, сообщил заместитель мэра в столичном правительстве РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T18:49
2021-07-16T18:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
мосводосток
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за возможного ухудшения погодных условий, сообщил заместитель мэра в столичном правительстве Петр Бирюков.Заммэра подчеркнул, что для координации работы создан оперативный штаб.По его словам, городские службы заранее проверяют системы водоотведения, ведется очистка водоприемных решеток и ливнестоков. В местах возможного скопления воды размещена спецтехника, организовано дежурство аварийных бригад "Мосводостока". Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.Глава Комплекса городского хозяйства призвал москвичей при ухудшении погодных условий не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям также следует быть аккуратнее, строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию."В настоящее время проводится информирование граждан об ухудшении погодных условий. Информация направляется в смс-сообщениях, транслируется на городских видеоэкранах. Представители пожарно-спасательного гарнизона патрулируют зоны отдыха и парки, предупреждают горожан о возможности грозы и ливня, напоминают правила безопасности", - уточнил Бирюков.
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городское хозяйство москвы, мосводосток, петр бирюков, москва
18:49 16.07.2021
 

Горслужбы Москвы готовы к возможным ливням и грозам

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВодосток в Москве
Водосток в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за возможного ухудшения погодных условий, сообщил заместитель мэра в столичном правительстве Петр Бирюков.
"По прогнозам синоптиков, сегодня и до вторника в столице при сохранении жаркой погоды ожидаются локальные ливни, грозы, местами град, порывы ветра до 20 метров в секунду. В понедельник в отдельных районах города может выпасть до половины месячной нормы осадков июля. Городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных последствий непогоды", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что для координации работы создан оперативный штаб.
"На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания", - сообщил Бирюков.
По его словам, городские службы заранее проверяют системы водоотведения, ведется очистка водоприемных решеток и ливнестоков. В местах возможного скопления воды размещена спецтехника, организовано дежурство аварийных бригад "Мосводостока". Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.
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Глава Комплекса городского хозяйства призвал москвичей при ухудшении погодных условий не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям также следует быть аккуратнее, строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию.
"В настоящее время проводится информирование граждан об ухудшении погодных условий. Информация направляется в смс-сообщениях, транслируется на городских видеоэкранах. Представители пожарно-спасательного гарнизона патрулируют зоны отдыха и парки, предупреждают горожан о возможности грозы и ливня, напоминают правила безопасности", - уточнил Бирюков.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосводостокПетр БирюковМосква
 
 
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