https://ria.ru/20210716/golosovanie-1741549555.html

Попова назвала трехдневное голосование "находкой прошлого года"

Попова назвала трехдневное голосование "находкой прошлого года" - РИА Новости, 16.07.2021

Попова назвала трехдневное голосование "находкой прошлого года"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что голосование в несколько дней даёт значимый эпидемиологический эффект. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T14:51

2021-07-16T14:51

2021-07-16T14:51

распространение коронавируса

россия

анна попова

здоровье - общество

цик рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

политика

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что голосование в несколько дней даёт значимый эпидемиологический эффект."Очень важно отметить, что наша находка прошлого года - трехдневное голосование, которое, конечно, добавляет работы вам, вашим сотрудникам... это также помогло сохранить жизни и здоровье и избежать инфицирования, избежать большого скопления людей ", - сказала она, выступая в ЦИК.По ее словам, это дает "большой, значимый эпидемиологический эффект".Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210716/golosovanie-1741548586.html

https://ria.ru/20210716/popova-1741548136.html

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россия, анна попова, здоровье - общество, цик рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, политика