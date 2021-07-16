https://ria.ru/20210716/golosovanie-1741549555.html
Попова назвала трехдневное голосование "находкой прошлого года"
Попова назвала трехдневное голосование "находкой прошлого года" - РИА Новости, 16.07.2021
Попова назвала трехдневное голосование "находкой прошлого года"
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что голосование в несколько дней даёт значимый эпидемиологический эффект. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:51
2021-07-16T14:51
2021-07-16T14:51
распространение коронавируса
россия
анна попова
здоровье - общество
цик рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
политика
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что голосование в несколько дней даёт значимый эпидемиологический эффект."Очень важно отметить, что наша находка прошлого года - трехдневное голосование, которое, конечно, добавляет работы вам, вашим сотрудникам... это также помогло сохранить жизни и здоровье и избежать инфицирования, избежать большого скопления людей ", - сказала она, выступая в ЦИК.По ее словам, это дает "большой, значимый эпидемиологический эффект".Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210716/golosovanie-1741548586.html
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россия, анна попова, здоровье - общество, цик рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, политика
Попова назвала трехдневное голосование "находкой прошлого года"
Глава Роспотребнадзора Попова: голосование в несколько дней дает значимый эпидемиологический эффект