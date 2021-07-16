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Памфилова объяснила решение о трехдневном голосовании в сентябре

Памфилова объяснила решение о трехдневном голосовании в сентябре - РИА Новости, 16.07.2021

Памфилова объяснила решение о трехдневном голосовании в сентябре

Решение о проведении многодневного голосования на сентябрьских выборах было принято для сохранения здоровья граждан и соблюдения мер эпидбезопасности, сообщила... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T14:48

2021-07-16T14:48

2021-07-16T14:48

распространение коронавируса

внеочередные парламентские выборы в армении

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

элла памфилова

цик рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Решение о проведении многодневного голосования на сентябрьских выборах было принято для сохранения здоровья граждан и соблюдения мер эпидбезопасности, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова."Надеемся, что к сентябрю станет гораздо лучше, но не настолько, чтобы расслабиться и перестать осуществлять те меры эпидемиологической безопасности. Для нас это очевидный приоритет, именно поэтому мы с вами приняли решение проводить голосование три дня, чтобы минимизировать всевозможные риски для граждан", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.Памфилова также подчеркнула, что ЦИК - одно из самых дисциплинированных ведомств."Мы одно из дисциплинированных ведомств, которое старается делать все с вашими рекомендациями Роспотребнадзора", - сказала Памфилова.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

внеочередные парламентские выборы в армении, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, элла памфилова, цик рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), политика