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Памфилова объяснила решение о трехдневном голосовании в сентябре
Памфилова объяснила решение о трехдневном голосовании в сентябре - РИА Новости, 16.07.2021
Памфилова объяснила решение о трехдневном голосовании в сентябре
Решение о проведении многодневного голосования на сентябрьских выборах было принято для сохранения здоровья граждан и соблюдения мер эпидбезопасности, сообщила... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:48
2021-07-16T14:48
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внеочередные парламентские выборы в армении
коронавирус в россии
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элла памфилова
цик рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Решение о проведении многодневного голосования на сентябрьских выборах было принято для сохранения здоровья граждан и соблюдения мер эпидбезопасности, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова."Надеемся, что к сентябрю станет гораздо лучше, но не настолько, чтобы расслабиться и перестать осуществлять те меры эпидемиологической безопасности. Для нас это очевидный приоритет, именно поэтому мы с вами приняли решение проводить голосование три дня, чтобы минимизировать всевозможные риски для граждан", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.Памфилова также подчеркнула, что ЦИК - одно из самых дисциплинированных ведомств."Мы одно из дисциплинированных ведомств, которое старается делать все с вашими рекомендациями Роспотребнадзора", - сказала Памфилова.
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внеочередные парламентские выборы в армении, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, элла памфилова, цик рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), политика
14:48 16.07.2021
 
Памфилова объяснила решение о трехдневном голосовании в сентябре

Глава ЦИК Памфилова: трехдневное голосование нужно для соблюдения мер эпидбезопасности

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Решение о проведении многодневного голосования на сентябрьских выборах было принято для сохранения здоровья граждан и соблюдения мер эпидбезопасности, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Надеемся, что к сентябрю станет гораздо лучше, но не настолько, чтобы расслабиться и перестать осуществлять те меры эпидемиологической безопасности. Для нас это очевидный приоритет, именно поэтому мы с вами приняли решение проводить голосование три дня, чтобы минимизировать всевозможные риски для граждан", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Памфилова также подчеркнула, что ЦИК - одно из самых дисциплинированных ведомств.
"Мы одно из дисциплинированных ведомств, которое старается делать все с вашими рекомендациями Роспотребнадзора", - сказала Памфилова.
 
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