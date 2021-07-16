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Памфилова объяснила решение о трехдневном голосовании в сентябре
Памфилова объяснила решение о трехдневном голосовании в сентябре - РИА Новости, 16.07.2021
Памфилова объяснила решение о трехдневном голосовании в сентябре
Решение о проведении многодневного голосования на сентябрьских выборах было принято для сохранения здоровья граждан и соблюдения мер эпидбезопасности, сообщила... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:48
2021-07-16T14:48
2021-07-16T14:48
распространение коронавируса
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элла памфилова
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
политика
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Решение о проведении многодневного голосования на сентябрьских выборах было принято для сохранения здоровья граждан и соблюдения мер эпидбезопасности, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова."Надеемся, что к сентябрю станет гораздо лучше, но не настолько, чтобы расслабиться и перестать осуществлять те меры эпидемиологической безопасности. Для нас это очевидный приоритет, именно поэтому мы с вами приняли решение проводить голосование три дня, чтобы минимизировать всевозможные риски для граждан", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.Памфилова также подчеркнула, что ЦИК - одно из самых дисциплинированных ведомств."Мы одно из дисциплинированных ведомств, которое старается делать все с вашими рекомендациями Роспотребнадзора", - сказала Памфилова.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
внеочередные парламентские выборы в армении, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, элла памфилова, цик рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), политика
Памфилова объяснила решение о трехдневном голосовании в сентябре
Глава ЦИК Памфилова: трехдневное голосование нужно для соблюдения мер эпидбезопасности