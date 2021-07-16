https://ria.ru/20210716/germaniya-1741607478.html

Полиция Германии прокомментировала опоздание Алексивич на рейс в Польшу

Полиция Германии прокомментировала опоздание Алексивич на рейс в Польшу - РИА Новости, 16.07.2021

Полиция Германии прокомментировала опоздание Алексивич на рейс в Польшу

Федеральная полиция ФРГ, которая помимо прочего отвечает за безопасность в аэропортах, заявила, что не несет ответственность за опоздание белорусской... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T19:11

2021-07-16T19:11

2021-07-16T19:58

светлана алексиевич

бранденбург

польша

германия

вроцлав

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. Федеральная полиция ФРГ, которая помимо прочего отвечает за безопасность в аэропортах, заявила, что не несет ответственность за опоздание белорусской писательницы Светланы Алексиевич на рейс в Польшу.Ранее Фонд Ольги Токарчук, польской писательницы, сообщил, что Алексиевич, которая направлялась на мероприятие фонда во Вроцлав, 14 июля не смогла вылететь из аэропорта Берлин - Бранденбург, потому что во время проверки в аэропорту сотрудники заподозрили наличие бомбы в ее багаже, но дополнительная проверка не выявила запрещенных предметов. В результате Алексиевич не успела на рейс и добиралась до Вроцлава на автомобиле.В федеральной полиции РИА Новости подтвердили, что сотрудники аэропорта действительно дополнительно проверяли багаж писательницы (полиция не называет имени пассажирки, что является обычной практикой для Германии по закону о защите персональных данных, но подтверждает инцидент в ответ на запрос РИА Новости), но не нашли ничего подозрительного, и подчеркнули, что "дирекция федеральной полиции Берлина не располагала какими-либо указаниями на угрозу наличия бомбы в аэропорту Берлин - Бранденбург 14 июля"."Сотрудники федеральной полиции были вызваны по итогам рутинного дополнительного контроля ручной клади пассажирки сотрудниками авиабезопасности. Сотрудники (федеральной полиции) за короткое время прибыли к стойке контроля и установили, что багаж не представляет опасности, вслед за этим пассажирка смогла продолжить свой путь", - заявили в федеральной полиции.В пресс-службе ведомства отметили, что Алексиевич прибыла на стойку контроля безопасности "едва за 20 минут" до вылета самолета. "То, что пассажирка поздно прибыла на досмотр, привело к тому, что она не попала на рейс. Федеральная полиция не несет ответственности за это обстоятельство", - добавили в полиции.

https://ria.ru/20210713/aleksievich-1741125979.html

https://ria.ru/20210615/aleksievich-1737084428.html

бранденбург

польша

германия

вроцлав

берлин (город)

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светлана алексиевич, бранденбург, польша, германия, вроцлав, берлин (город), в мире