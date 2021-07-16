19:11 16.07.2021 (обновлено: 19:58 16.07.2021)
Полиция Германии прокомментировала опоздание Алексивич на рейс в Польшу
Полиция Германии не отвечает за опоздание Алексиевич на рейс в Польшу из-за проверки багажа
© AP Photo / Michael SohnПолицейские машины рядом со зданием Оберлинклиники в Потсдаме, где были обнаружены тела четырех человек
© AP Photo / Michael Sohn
БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. Федеральная полиция ФРГ, которая помимо прочего отвечает за безопасность в аэропортах, заявила, что не несет ответственность за опоздание белорусской писательницы Светланы Алексиевич на рейс в Польшу.
Ранее Фонд Ольги Токарчук, польской писательницы, сообщил, что Алексиевич, которая направлялась на мероприятие фонда во Вроцлав, 14 июля не смогла вылететь из аэропорта Берлин - Бранденбург, потому что во время проверки в аэропорту сотрудники заподозрили наличие бомбы в ее багаже, но дополнительная проверка не выявила запрещенных предметов. В результате Алексиевич не успела на рейс и добиралась до Вроцлава на автомобиле.
В федеральной полиции РИА Новости подтвердили, что сотрудники аэропорта действительно дополнительно проверяли багаж писательницы (полиция не называет имени пассажирки, что является обычной практикой для Германии по закону о защите персональных данных, но подтверждает инцидент в ответ на запрос РИА Новости), но не нашли ничего подозрительного, и подчеркнули, что "дирекция федеральной полиции Берлина не располагала какими-либо указаниями на угрозу наличия бомбы в аэропорту Берлин - Бранденбург 14 июля".
"Сотрудники федеральной полиции были вызваны по итогам рутинного дополнительного контроля ручной клади пассажирки сотрудниками авиабезопасности. Сотрудники (федеральной полиции) за короткое время прибыли к стойке контроля и установили, что багаж не представляет опасности, вслед за этим пассажирка смогла продолжить свой путь", - заявили в федеральной полиции.
В пресс-службе ведомства отметили, что Алексиевич прибыла на стойку контроля безопасности "едва за 20 минут" до вылета самолета. "То, что пассажирка поздно прибыла на досмотр, привело к тому, что она не попала на рейс. Федеральная полиция не несет ответственности за это обстоятельство", - добавили в полиции.