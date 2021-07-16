00:56 16.07.2021 (обновлено: 06:51 16.07.2021)
Байден и Меркель высказались по "Северному потоку — 2"
Президент Байден: США и Германия имеют разные мнения по газопроводу "Северный поток — 2"
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Белом доме
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США и Германия имеют разногласия по "Северному потоку — 2", заявили на совместной пресс-конференции американский президент Джо Байден и немецкий канцлер Ангела Меркель, однако едины во мнении, что Украина должна сохранить статус газового транзитера.
"Добрые друзья могут расходиться во мнении", - сказал Байден. Он заявил, что вместе с Меркель попросил правительства двух стран "изучить практические меры, которые мы могли бы предпринять совместно, и то, будет ли энергобезопасность и безопасность Украины укрепляться или ослабляться, исходя из российских действий".
Президент США добавил, что на момент его вступления в должность дополнительные санкции против "Северного потока — 2" "не имели смысла" из-за того, что газопровод был почти достроен, но имелся смысл обсуждать с Меркель, как предотвратить использование трубопровода в качестве инструмента "шантажа" со стороны России. Москва отрицает подобные обвинения.
Меркель, в свою очередь, также отметила наличие разногласий по поводу "Северного потока — 2". "У нас тут различные оценки того, что несет этот проект", - сказала она.
При этом канцлер отметила, что "Северный поток — 2" является дополнительным проектом, который не лишает Украину транзита российского газа. "Хочу сказать четко: в нашем понимание было и есть, и остается, что Украина остается транзитной страной для природного газа, что у Украины, как у любой другой страны, есть право на территориальный суверенитет, поэтому мы участвует в минском процессе, и что мы будем действовать активно, если Россия не будет учитывать это право Украины быть страной-транзитером", - сказала она.
Меркель выразила надежду на продление транзитного договора между Москвой и Киевом после 2024 года, а также заявила, что Евросоюз отреагирует в случае нарушения Россией обязательств по поставкам через Украину.
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство близко к завершению: первую нитку уже уложили, вторую могут закончить к концу августа.
В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Евросоюзу.
Сейчас действует контракт, который "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в конце 2019 года. Российская сторона гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, этот договор останется в силе на весь период его действия и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.