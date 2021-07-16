https://ria.ru/20210716/gazoprovod-1741464514.html

Байден и Меркель высказались по "Северному потоку — 2"

Байден и Меркель высказались по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 16.07.2021

Байден и Меркель высказались по "Северному потоку — 2"

США и Германия имеют разногласия по "Северному потоку — 2", заявили на совместной пресс-конференции американский президент Джо Байден и немецкий канцлер Ангела... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T00:56

2021-07-16T00:56

2021-07-16T06:51

россия

балтийское море

нафтогаз украины

газпром

евросоюз

дмитрий песков

литва

северный поток — 2

ангела меркель

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США и Германия имеют разногласия по "Северному потоку — 2", заявили на совместной пресс-конференции американский президент Джо Байден и немецкий канцлер Ангела Меркель, однако едины во мнении, что Украина должна сохранить статус газового транзитера."Добрые друзья могут расходиться во мнении", - сказал Байден. Он заявил, что вместе с Меркель попросил правительства двух стран "изучить практические меры, которые мы могли бы предпринять совместно, и то, будет ли энергобезопасность и безопасность Украины укрепляться или ослабляться, исходя из российских действий".Президент США добавил, что на момент его вступления в должность дополнительные санкции против "Северного потока — 2" "не имели смысла" из-за того, что газопровод был почти достроен, но имелся смысл обсуждать с Меркель, как предотвратить использование трубопровода в качестве инструмента "шантажа" со стороны России. Москва отрицает подобные обвинения.Меркель, в свою очередь, также отметила наличие разногласий по поводу "Северного потока — 2". "У нас тут различные оценки того, что несет этот проект", - сказала она.При этом канцлер отметила, что "Северный поток — 2" является дополнительным проектом, который не лишает Украину транзита российского газа. "Хочу сказать четко: в нашем понимание было и есть, и остается, что Украина остается транзитной страной для природного газа, что у Украины, как у любой другой страны, есть право на территориальный суверенитет, поэтому мы участвует в минском процессе, и что мы будем действовать активно, если Россия не будет учитывать это право Украины быть страной-транзитером", - сказала она.Меркель выразила надежду на продление транзитного договора между Москвой и Киевом после 2024 года, а также заявила, что Евросоюз отреагирует в случае нарушения Россией обязательств по поставкам через Украину.Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство близко к завершению: первую нитку уже уложили, вторую могут закончить к концу августа.Против магистрали активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, Польша, Литва и Латвия, а также Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского сырья.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Евросоюзу.Сейчас действует контракт, который "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в конце 2019 года. Российская сторона гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, этот договор останется в силе на весь период его действия и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

https://ria.ru/20210715/proigrysh-1741274403.html

https://ria.ru/20210715/potok-1741401276.html

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балтийское море

литва

германия

сша

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россия, балтийское море, нафтогаз украины, газпром, евросоюз, дмитрий песков, литва, северный поток — 2, ангела меркель, джо байден, германия, сша, в мире