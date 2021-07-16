01:33 16.07.2021 (обновлено: 01:50 16.07.2021)
Меркель надеется на продление договора по газу между Россией и Украиной
Канцлер ФРГ Меркель заявила о важности сохранения транзита газа через Украину после 2024 года
© AP Photo / Susan WalshКанцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом
© AP Photo / Susan Walsh
БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. Германия и Европейская комиссия приложили усилия для заключения договора о транзите газа между РФ и Украиной до 2024 года, исходят из того, что он будет пролонгирован, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
"Мы приложили много усилий, не только Германия, но и вся Европейская комиссия, чтобы мы смогли выработать с Россией и Украиной договор, который гарантирует продолжение газового транзита до 2024 года. И мое основное предположение заключается в том, что после этого подобные газовые поставки будут возможны. Это постоянно ... По крайней мерей, я не слышала обратного, скажу осторожно", - заявила Меркель, мероприятие транслировалось на сайте правительства Германии.