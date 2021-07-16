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Меркель надеется на продление договора по газу между Россией и Украиной

Меркель надеется на продление договора по газу между Россией и Украиной - РИА Новости, 16.07.2021

Меркель надеется на продление договора по газу между Россией и Украиной

Германия и Европейская комиссия приложили усилия для заключения договора о транзите газа между РФ и Украиной до 2024 года, исходят из того, что он будет... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T01:33

2021-07-16T01:33

2021-07-16T01:50

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БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. Германия и Европейская комиссия приложили усилия для заключения договора о транзите газа между РФ и Украиной до 2024 года, исходят из того, что он будет пролонгирован, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

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россия, ангела меркель, германия, украина, в мире