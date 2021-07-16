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США ограничатся отправкой морпехов в Гаити для защиты своего посольства
США ограничатся отправкой морпехов в Гаити для защиты своего посольства - РИА Новости, 16.07.2021
США ограничатся отправкой морпехов в Гаити для защиты своего посольства
Соединенные Штаты намерены ограничиться отправкой в Гаити своих морских пехотинцев в целях усиления защиты своего посольства, заявил в пятницу президент США Джо РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T00:48
2021-07-16T00:48
2021-07-16T00:51
жовенель моиз
джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты намерены ограничиться отправкой в Гаити своих морских пехотинцев в целях усиления защиты своего посольства, заявил в пятницу президент США Джо Байден."Что касается отправки американских войск в Гаити, то мы отправляем лишь морских пехотинцев США для (защиты) нашего посольства, чтобы оно было в безопасности", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.Он подчеркнул, что "вопрос об отправке американских войск в Гаити на данный момент не стоит на повестке дня".Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице американского города Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии. Семнадцать из них арестованы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210715/gaiti-1741445737.html
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жовенель моиз, джо байден, гаити, сша, в мире
00:48 16.07.2021 (обновлено: 00:51 16.07.2021)
США ограничатся отправкой морпехов в Гаити для защиты своего посольства
Президент Байден: США ограничатся отправкой морпехов в Гаити для защиты своего посольства