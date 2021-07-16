https://ria.ru/20210716/frantsiya-1741580544.html

Главу Минюста Франции вызвали в суд

Главу Минюста Франции вызвали в суд - РИА Новости, 16.07.2021

Главу Минюста Франции вызвали в суд

Главе Минюста Франции Эрику Дюпон-Моретти предъявлены обвинения в рамках расследования дела о возможном конфликте интересов, сообщил адвокат министра. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T17:02

2021-07-16T17:02

2021-07-16T17:08

франция

в мире

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ПАРИЖ, 16 июл - РИА Новости. Главе Минюста Франции Эрику Дюпон-Моретти предъявлены обвинения в рамках расследования дела о возможном конфликте интересов, сообщил адвокат министра.В пятницу Дюпон-Моретти был вызван в Суд Республики."Без сюрпризов ему были предъявлены обвинения", - сказал один из адвокат министра Кристоф Ингрен, речь которого транслировал телеканал BFMTV.Как отмечает телеканал, министр подозреваться в том, что он пользовался своим служебным положением для сведения счетов с представителями судебной власти, у которых с ним возникли проблемы.Глава Минюста это отрицает.На следующей неделе защита Дюпон-Моретти намерена подать ходатайство об аннулировании всех обвинений.

https://ria.ru/20191106/1560614356.html

https://ria.ru/20200720/1574573606.html

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