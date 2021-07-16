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Главу Минюста Франции вызвали в суд
Главу Минюста Франции вызвали в суд - РИА Новости, 16.07.2021
Главу Минюста Франции вызвали в суд
Главе Минюста Франции Эрику Дюпон-Моретти предъявлены обвинения в рамках расследования дела о возможном конфликте интересов, сообщил адвокат министра. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T17:02
2021-07-16T17:08
франция
в мире
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ПАРИЖ, 16 июл - РИА Новости. Главе Минюста Франции Эрику Дюпон-Моретти предъявлены обвинения в рамках расследования дела о возможном конфликте интересов, сообщил адвокат министра.В пятницу Дюпон-Моретти был вызван в Суд Республики."Без сюрпризов ему были предъявлены обвинения", - сказал один из адвокат министра Кристоф Ингрен, речь которого транслировал телеканал BFMTV.Как отмечает телеканал, министр подозреваться в том, что он пользовался своим служебным положением для сведения счетов с представителями судебной власти, у которых с ним возникли проблемы.Глава Минюста это отрицает.На следующей неделе защита Дюпон-Моретти намерена подать ходатайство об аннулировании всех обвинений.
https://ria.ru/20191106/1560614356.html
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франция, в мире
17:02 16.07.2021 (обновлено: 17:08 16.07.2021)
 
Главу Минюста Франции вызвали в суд

Главе Минюста Франции Дюпон-Моретти предъявили обвинения по делу о возможном конфликте интересов

© Depositphotos / bellenaПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Depositphotos / bellena
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ПАРИЖ, 16 июл - РИА Новости. Главе Минюста Франции Эрику Дюпон-Моретти предъявлены обвинения в рамках расследования дела о возможном конфликте интересов, сообщил адвокат министра.
В пятницу Дюпон-Моретти был вызван в Суд Республики.
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Премьер Италии отверг обвинения оппозиции в конфликте интересов
"Без сюрпризов ему были предъявлены обвинения", - сказал один из адвокат министра Кристоф Ингрен, речь которого транслировал телеканал BFMTV.
Как отмечает телеканал, министр подозреваться в том, что он пользовался своим служебным положением для сведения счетов с представителями судебной власти, у которых с ним возникли проблемы.
Глава Минюста это отрицает.
На следующей неделе защита Дюпон-Моретти намерена подать ходатайство об аннулировании всех обвинений.
Карлос Гон - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
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