https://ria.ru/20210716/fotozhurnalist-1741491834.html

В Афганистане погиб фотожурналист — лауреат Пулитцеровской премии

В Афганистане погиб фотожурналист — лауреат Пулитцеровской премии - РИА Новости, 16.07.2021

В Афганистане погиб фотожурналист — лауреат Пулитцеровской премии

Фотожурналист Рейтер, лауреат Пулитцеровской премии Даниш Сиддикуи погиб при столкновениях в населенном пункте Спин-Болдак в провинции Кандагар на юге... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T10:49

2021-07-16T10:49

2021-07-16T12:10

афганистан

доха

талибан

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741338117_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_2d69a0575a65f5271fd643116ef3ca9a.jpg

КАБУЛ, 16 июл - РИА Новости. Фотожурналист Рейтер, лауреат Пулитцеровской премии Даниш Сиддикуи погиб при столкновениях в населенном пункте Спин-Болдак в провинции Кандагар на юге Афганистана, заявил РИА Новости представитель губернатора Кандагара.По словам представителя, последние несколько дней журналист освещал ситуацию в провинции.Сиддикуи в 2018 году в составе фотослужбы Рейтер получил Пулитцеровскую премию в номинации "художественная фотография" за серию снимков, посвященных бежавшим из Мьянмы рохинджа.Ранее радикальное движение "Талибан"* заявило, что под его контроль перешел важный стратегический пункт на границе с Пакистаном. По данным источника РИА Новости, пункт в округе Спин-Болдак на пакистано-афганской границе имеет стратегическое положение с точки зрения торговли, и теперь он находится под контролем талибов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210716/pakistan-1741478568.html

афганистан

доха

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, доха, талибан, вашингтон (город), сша, в мире