https://ria.ru/20210716/fotozhurnalist-1741491834.html
В Афганистане погиб фотожурналист — лауреат Пулитцеровской премии
В Афганистане погиб фотожурналист — лауреат Пулитцеровской премии - РИА Новости, 16.07.2021
В Афганистане погиб фотожурналист — лауреат Пулитцеровской премии
Фотожурналист Рейтер, лауреат Пулитцеровской премии Даниш Сиддикуи погиб при столкновениях в населенном пункте Спин-Болдак в провинции Кандагар на юге... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T10:49
2021-07-16T10:49
2021-07-16T12:10
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КАБУЛ, 16 июл - РИА Новости. Фотожурналист Рейтер, лауреат Пулитцеровской премии Даниш Сиддикуи погиб при столкновениях в населенном пункте Спин-Болдак в провинции Кандагар на юге Афганистана, заявил РИА Новости представитель губернатора Кандагара.По словам представителя, последние несколько дней журналист освещал ситуацию в провинции.Сиддикуи в 2018 году в составе фотослужбы Рейтер получил Пулитцеровскую премию в номинации "художественная фотография" за серию снимков, посвященных бежавшим из Мьянмы рохинджа.Ранее радикальное движение "Талибан"* заявило, что под его контроль перешел важный стратегический пункт на границе с Пакистаном. По данным источника РИА Новости, пункт в округе Спин-Болдак на пакистано-афганской границе имеет стратегическое положение с точки зрения торговли, и теперь он находится под контролем талибов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещена в России
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афганистан, доха, талибан, вашингтон (город), сша, в мире
10:49 16.07.2021 (обновлено: 12:10 16.07.2021)
В Афганистане погиб фотожурналист — лауреат Пулитцеровской премии
В Афганистане погиб фотожурналист Рейтер —лауреат Пулитцеровской премии Даниш Сиддикуи
КАБУЛ, 16 июл - РИА Новости. Фотожурналист Рейтер, лауреат Пулитцеровской премии Даниш Сиддикуи погиб при столкновениях в населенном пункте Спин-Болдак в провинции Кандагар на юге Афганистана, заявил РИА Новости представитель губернатора Кандагара.
По словам представителя, последние несколько дней журналист освещал ситуацию в провинции.
Сиддикуи в 2018 году в составе фотослужбы Рейтер получил Пулитцеровскую премию в номинации "художественная фотография" за серию снимков, посвященных бежавшим из Мьянмы рохинджа.
Ранее радикальное движение "Талибан"* заявило, что под его контроль перешел важный стратегический пункт на границе с Пакистаном. По данным источника РИА Новости, пункт в округе Спин-Болдак на пакистано-афганской границе имеет стратегическое положение с точки зрения торговли, и теперь он находится под контролем талибов.
В Афганистане
идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан
"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США
до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе
первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещена в России