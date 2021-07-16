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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210716/festival-1741507544.html
Koktebel Jazz Party-2021 открыл аккредитацию
Koktebel Jazz Party-2021 открыл аккредитацию - РИА Новости, 16.07.2021
Koktebel Jazz Party-2021 открыл аккредитацию
Стартовала аккредитация для СМИ на главное событие лета в Крыму - международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Артистический поселок примет звезд джаза РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:54
2021-07-16T13:56
культура
даниил крамер
культура
фестиваль koktebel jazz party
дмитрий киселев
республика крым
коктебель
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МОСКВА, 16 июл, – РИА Новости. Стартовала аккредитация для СМИ на главное событие лета в Крыму - международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Артистический поселок примет звезд джаза и любители джазовой музыки с 20 по 22 августа.Подать заявку на аккредитацию можно на сайте фестиваля koktebel-jazz.ru. Аккредитация дает право освещения фестиваля, пользования пресс-центром, посещения пресс-мероприятий, посещения партера во время концертов, а также трансфера по маршруту Симферополь-Коктебель-Симферополь во все дни проведения мероприятий. Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля Koktebel Jazz Party, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу. Перечень требований к участникам, гостям и зрителям для посещения площадок фестиваля опубликован на его сайте. В июне стартовала продажа билетов на фестиваль Koktebel Jazz Party. Билеты можно приобрести на сайте Concert.ru, а также в дни фестиваля в кассах на его площадках. Стоимость входных билетов — 500 рублей, стоимость билетов в партер — 1500 рублей.Ранее оргкомитет Koktebel Jazz Party-2021 назвал первых его участников. Среди российских участников Koktebel Jazz Party-2021 заявлены один из старейших ансамблей традиционного джаза на постсоветском пространстве "Уральский диксиленд", звездный интернациональный ансамбль Якова Окуня, джазовые пианисты Даниил Крамер и Валерий Гороховский. Программа фестиваля также включит выступления биг-бэнда Георгия Гараняна (Краснодар), российского музыканта и композитора Сергея Головни и его ансамбля Electro Machine, участницы шоу "Голос. 2 сезон" Ольги Синяевой и ее проекта AllSeeBand.В 19-м сезоне джаза в Коктебеле примут участие и зарубежные исполнители - по традиции их имена будут представлены в день открытия, 20 августа. С полной программой Koktebel Jazz Party-2021 можно будет ознакомиться на сайте фестиваля ближе к датам его проведения.Джазовый фестиваль в Коктебеле возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".Rap Koktebel — фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки, впервые прошел в Крыму в конце августа 2019 года. Инициатором его проведения выступил также Дмитрий Киселев.Генеральными информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: "Россия: телевидение и радио", Мультимедиа-платформа СМОТРИМ и Телеканал "Россия - Культура".Музыкальным партнером фестиваля станет Радио JAZZ 89.1 FM.Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: РИА Новости, интернет-ресурс TimeOut.ru, канал Изолента live, телеканал "Москва 24, радио Sputnik, сайт "Комсомольской правды" KP.RU, ИД "Аргументы и факты", а также РИА Новости Крым.
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республика крым
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даниил крамер, культура, фестиваль koktebel jazz party, дмитрий киселев, республика крым, коктебель
11:54 16.07.2021 (обновлено: 13:56 16.07.2021)
 

Koktebel Jazz Party-2021 открыл аккредитацию

© РИА НовостиKoktebel Jazz Party-2021
Koktebel Jazz Party-2021 - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 16 июл, – РИА Новости. Стартовала аккредитация для СМИ на главное событие лета в Крыму - международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Артистический поселок примет звезд джаза и любители джазовой музыки с 20 по 22 августа.
Подать заявку на аккредитацию можно на сайте фестиваля koktebel-jazz.ru. Аккредитация дает право освещения фестиваля, пользования пресс-центром, посещения пресс-мероприятий, посещения партера во время концертов, а также трансфера по маршруту Симферополь-Коктебель-Симферополь во все дни проведения мероприятий.
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Объявлены первые участники Koktebel Jazz Party 2021
Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля Koktebel Jazz Party, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу. Перечень требований к участникам, гостям и зрителям для посещения площадок фестиваля опубликован на его сайте.
В июне стартовала продажа билетов на фестиваль Koktebel Jazz Party. Билеты можно приобрести на сайте Concert.ru, а также в дни фестиваля в кассах на его площадках. Стоимость входных билетов — 500 рублей, стоимость билетов в партер — 1500 рублей.
Ранее оргкомитет Koktebel Jazz Party-2021 назвал первых его участников. Среди российских участников Koktebel Jazz Party-2021 заявлены один из старейших ансамблей традиционного джаза на постсоветском пространстве "Уральский диксиленд", звездный интернациональный ансамбль Якова Окуня, джазовые пианисты Даниил Крамер и Валерий Гороховский. Программа фестиваля также включит выступления биг-бэнда Георгия Гараняна (Краснодар), российского музыканта и композитора Сергея Головни и его ансамбля Electro Machine, участницы шоу "Голос. 2 сезон" Ольги Синяевой и ее проекта AllSeeBand.
В 19-м сезоне джаза в Коктебеле примут участие и зарубежные исполнители - по традиции их имена будут представлены в день открытия, 20 августа. С полной программой Koktebel Jazz Party-2021 можно будет ознакомиться на сайте фестиваля ближе к датам его проведения.
© РИА НовостиKoktebel Jazz Party-2021
Koktebel Jazz Party-2021 - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости
Koktebel Jazz Party-2021
Джазовый фестиваль в Коктебеле возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".
© РИА НовостиKoktebel Jazz Party-2021
Koktebel Jazz Party-2021 - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости
Koktebel Jazz Party-2021
Rap Koktebel — фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки, впервые прошел в Крыму в конце августа 2019 года. Инициатором его проведения выступил также Дмитрий Киселев.
Генеральными информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: "Россия: телевидение и радио", Мультимедиа-платформа СМОТРИМ и Телеканал "Россия - Культура".
Музыкальным партнером фестиваля станет Радио JAZZ 89.1 FM.
Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: РИА Новости, интернет-ресурс TimeOut.ru, канал Изолента live, телеканал "Москва 24, радио Sputnik, сайт "Комсомольской правды" KP.RU, ИД "Аргументы и факты", а также РИА Новости Крым.
 
КультураДаниил КрамерКультураФестиваль Koktebel Jazz PartyДмитрий КиселевРеспублика КрымКоктебель
 
 
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