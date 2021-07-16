https://ria.ru/20210716/eksportery-1741545035.html

Система "Одно окно" для экспортеров будет получать 30 новых сведений

Система "Одно окно" для экспортеров будет получать 30 новых сведений - РИА Новости, 16.07.2021

Система "Одно окно" для экспортеров будет получать 30 новых сведений

Информационная система Одно окно" для экспортеров теперь сможет получать более 30 новых сведений от 11 федеральных органов власти, сообщил Российский экспортный РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T14:32

2021-07-16T14:32

2021-07-16T15:39

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости/Прайм. Информационная система Одно окно" для экспортеров теперь сможет получать более 30 новых сведений от 11 федеральных органов власти, сообщил Российский экспортный центр (РЭЦ).Прототип системы был разработан в 2018 году на базе цифровой платформы РЭЦ, а в ноябре 2020 года система была введена в промышленную эксплуатацию. Сейчас в ней доступны более 30 государственных и технических сервисов, направленных на оптимизацию процесса взаимодействия между экспортерами и федеральными органами власти.Правительство РФ в пятницу дополнило перечень сведений, которые РЭЦ будет получать через единую систему межведомственного электронного взаимодействия и предоставлять экспортерам в системе "Одно окно". Это необходимо для выдачи разрешительных документов для экспорта товаров.Теперь экспортеры смогут получать ветеринарные и фитосанитарные сертификаты, а также сертификаты происхождения товара и свободной продажи. Эти документы, как планируется, будут доступны на платформе "Мой экспорт" уже в 2021 году. При этом экспортеру не придется самостоятельно предоставлять необходимые документы и общаться со всеми ведомствами, достаточно оформить заявку в личном кабинете "Мой экспорт", все необходимые сведения система соберет в ведомствах самостоятельно."При осуществление внешнеторговой деятельности экспортер должен предварительно подготовить ряд разрешительных документов в зависимости от характера груза, что занимает много времени. Чтобы получить разрешительные документы, приходится обойти несколько ведомств. Чтобы упростить им задачу, уже в этом году одним из фокусов развития цифровой платформы "Мой экспорт" стало предоставление разрешительных документов в цифровом виде, а также предоставление цифрового лицензирования", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Михайлик.По его словам, на платформе будет реализован сервис, созданный при участии Минпромторга "Получение лицензий на экспорт отдельных видов товаров", в рамках которого РЭЦ будет получать разрешения и заключения от трех пилотных ведомств: Росрыболовства, Росприроднадзора и МВД, необходимых в рамках лицензирования.

https://ria.ru/20210712/eksport-1740951646.html

https://ria.ru/20210712/magaziny-1740951398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)