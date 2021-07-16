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Липецкая область
https://ria.ru/20210716/eksport-1741510506.html
АПК Липецкой области в первом полугодии увеличил экспорт на 10,4%
АПК Липецкой области в первом полугодии увеличил экспорт на 10,4% - РИА Новости, 16.07.2021
АПК Липецкой области в первом полугодии увеличил экспорт на 10,4%
Экспорт сельхозпродукции липецких аграриев в первом полугодии этого года составил 276,5 миллиона долларов, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T12:08
2021-07-16T12:08
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 июл – РИА Новости. Экспорт сельхозпродукции липецких аграриев в первом полугодии этого года составил 276,5 миллиона долларов, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор отметил, что отдельные виды продукции агропромышленного комплекса региона пользуются неизменным спросом, и положительная динамика роста объемов экспорта на них в текущем периоде сохраняется. Так, рост экспорта готовых продуктов на основе экстрактов, эссенций или концентратов на основе кофе составил 66%, картофеля и замороженных картофельных полуфабрикатов – 58%. Сигарет и сигаретной продукции, а также "восстановленного" табака было отправлено больше за рубеж на 48% и 44% соответственно. На 45% больше было экспортировано жмыхов, на 44% – пшеничных отрубей.В пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился объем экспорта нерафинированного подсолнечного масла. Как отмечают в региональном управлении сельского хозяйства, по экспорту масложировой продукции Липецкая область входит в десятку лучших в стране. На территории региона в последние годы сложился агропромышленный кластер по выращиванию и переработке масличных культур. В 2022 году предполагается запуск двух заводов по переработке сои и рапса.
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игорь артамонов
12:08 16.07.2021
 

АПК Липецкой области в первом полугодии увеличил экспорт на 10,4%

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка к сбору урожая картофеля
Подготовка к сбору урожая картофеля - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛИПЕЦК, 16 июл – РИА Новости. Экспорт сельхозпродукции липецких аграриев в первом полугодии этого года составил 276,5 миллиона долларов, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор отметил, что отдельные виды продукции агропромышленного комплекса региона пользуются неизменным спросом, и положительная динамика роста объемов экспорта на них в текущем периоде сохраняется. Так, рост экспорта готовых продуктов на основе экстрактов, эссенций или концентратов на основе кофе составил 66%, картофеля и замороженных картофельных полуфабрикатов – 58%. Сигарет и сигаретной продукции, а также "восстановленного" табака было отправлено больше за рубеж на 48% и 44% соответственно. На 45% больше было экспортировано жмыхов, на 44% – пшеничных отрубей.
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 13:21Липецкая область
В Липецкой области приступили к уборке хлеба
В пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился объем экспорта нерафинированного подсолнечного масла. Как отмечают в региональном управлении сельского хозяйства, по экспорту масложировой продукции Липецкая область входит в десятку лучших в стране. На территории региона в последние годы сложился агропромышленный кластер по выращиванию и переработке масличных культур. В 2022 году предполагается запуск двух заводов по переработке сои и рапса.
"Липецкие аграрии на протяжении многих лет производят сельхозтовары и сырье высокого качества, что объясняет хороший спрос на них на мировых рынках. Мы рады этому и будем всячески способствовать развитию этого направления", – прокомментировал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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