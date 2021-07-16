АПК Липецкой области в первом полугодии увеличил экспорт на 10,4%
ЛИПЕЦК, 16 июл – РИА Новости. Экспорт сельхозпродукции липецких аграриев в первом полугодии этого года составил 276,5 миллиона долларов, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор отметил, что отдельные виды продукции агропромышленного комплекса региона пользуются неизменным спросом, и положительная динамика роста объемов экспорта на них в текущем периоде сохраняется. Так, рост экспорта готовых продуктов на основе экстрактов, эссенций или концентратов на основе кофе составил 66%, картофеля и замороженных картофельных полуфабрикатов – 58%. Сигарет и сигаретной продукции, а также "восстановленного" табака было отправлено больше за рубеж на 48% и 44% соответственно. На 45% больше было экспортировано жмыхов, на 44% – пшеничных отрубей.
В пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился объем экспорта нерафинированного подсолнечного масла. Как отмечают в региональном управлении сельского хозяйства, по экспорту масложировой продукции Липецкая область входит в десятку лучших в стране. На территории региона в последние годы сложился агропромышленный кластер по выращиванию и переработке масличных культур. В 2022 году предполагается запуск двух заводов по переработке сои и рапса.
"Липецкие аграрии на протяжении многих лет производят сельхозтовары и сырье высокого качества, что объясняет хороший спрос на них на мировых рынках. Мы рады этому и будем всячески способствовать развитию этого направления", – прокомментировал Артамонов.