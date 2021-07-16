https://ria.ru/20210716/eksport-1741510506.html

АПК Липецкой области в первом полугодии увеличил экспорт на 10,4%

АПК Липецкой области в первом полугодии увеличил экспорт на 10,4% - РИА Новости, 16.07.2021

АПК Липецкой области в первом полугодии увеличил экспорт на 10,4%

Экспорт сельхозпродукции липецких аграриев в первом полугодии этого года составил 276,5 миллиона долларов, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T12:08

2021-07-16T12:08

2021-07-16T12:08

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 16 июл – РИА Новости. Экспорт сельхозпродукции липецких аграриев в первом полугодии этого года составил 276,5 миллиона долларов, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор отметил, что отдельные виды продукции агропромышленного комплекса региона пользуются неизменным спросом, и положительная динамика роста объемов экспорта на них в текущем периоде сохраняется. Так, рост экспорта готовых продуктов на основе экстрактов, эссенций или концентратов на основе кофе составил 66%, картофеля и замороженных картофельных полуфабрикатов – 58%. Сигарет и сигаретной продукции, а также "восстановленного" табака было отправлено больше за рубеж на 48% и 44% соответственно. На 45% больше было экспортировано жмыхов, на 44% – пшеничных отрубей.В пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился объем экспорта нерафинированного подсолнечного масла. Как отмечают в региональном управлении сельского хозяйства, по экспорту масложировой продукции Липецкая область входит в десятку лучших в стране. На территории региона в последние годы сложился агропромышленный кластер по выращиванию и переработке масличных культур. В 2022 году предполагается запуск двух заводов по переработке сои и рапса.

https://ria.ru/20210714/khlebouborka-1741223449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов