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Минпросвещения предложило доплачивать молодым педагогам за красный диплом
Минпросвещения предложило доплачивать молодым педагогам за красный диплом - РИА Новости, 16.07.2021
Минпросвещения предложило доплачивать молодым педагогам за красный диплом
Министерство просвещения РФ обсудит распространение на все регионы доплат за красный диплом для выходящих на работу после окончания вуза педагогов, заявил... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T18:56
2021-07-16T18:56
2021-07-16T19:02
образование - общество
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министерство просвещения РФ обсудит распространение на все регионы доплат за красный диплом для выходящих на работу после окончания вуза педагогов, заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев."Не только в Чувашской Республике, в целом ряде субъектов такие доплаты есть, это все зависит от возможностей бюджета конкретного субъекта... Мы подумаем над тем, как это закрепить в рекомендациях", - заявил Бугаев в ходе встречи с участниками форума "Территория смыслов".Он также добавил, что министерством ведется серьезная работа в отношении педагогических вузов, которые не так давно перешли в ведение Минпросвещения.
https://ria.ru/20210603/pedvuzy-1735399113.html
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образование - общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
18:56 16.07.2021 (обновлено: 19:02 16.07.2021)
Минпросвещения предложило доплачивать молодым педагогам за красный диплом
В Минпросвещения обсудят распространение на все регионы доплаты для педагогов за красный диплом