https://ria.ru/20210716/doplata-1741603805.html

Минпросвещения предложило доплачивать молодым педагогам за красный диплом

Минпросвещения предложило доплачивать молодым педагогам за красный диплом - РИА Новости, 16.07.2021

Минпросвещения предложило доплачивать молодым педагогам за красный диплом

Министерство просвещения РФ обсудит распространение на все регионы доплат за красный диплом для выходящих на работу после окончания вуза педагогов, заявил... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T18:56

2021-07-16T18:56

2021-07-16T19:02

образование - общество

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министерство просвещения РФ обсудит распространение на все регионы доплат за красный диплом для выходящих на работу после окончания вуза педагогов, заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев."Не только в Чувашской Республике, в целом ряде субъектов такие доплаты есть, это все зависит от возможностей бюджета конкретного субъекта... Мы подумаем над тем, как это закрепить в рекомендациях", - заявил Бугаев в ходе встречи с участниками форума "Территория смыслов".Он также добавил, что министерством ведется серьезная работа в отношении педагогических вузов, которые не так давно перешли в ведение Минпросвещения.

https://ria.ru/20210603/pedvuzy-1735399113.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)