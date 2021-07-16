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Пенсионеров из сел Балашихи доставят на диспансеризацию бесплатно

Пенсионеров из сел Балашихи доставят на диспансеризацию бесплатно - РИА Новости, 16.07.2021

Пенсионеров из сел Балашихи доставят на диспансеризацию бесплатно

У пенсионеров из сельских районов Балашихи появилась возможность попасть на диспансеризацию бесплатно. Это стало возможным благодаря региональному проекту... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T15:31

2021-07-16T15:31

2021-07-16T15:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. У пенсионеров из сельских районов Балашихи появилась возможность попасть на диспансеризацию бесплатно. Это стало возможным благодаря региональному проекту "Старшее поколение", сообщил телеканал "360".Проект реализуется на территории Подмосковья в рамках государственных программ "Здравоохранение Подмосковья" и "Социальная защита населения Московской области". Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего возраста являются одним из приоритетов национального проекта "Демография". Для этого реализуется региональный проект "Старшее поколение"."Одна из приоритетных задач в нашей работе — повышение качества и продолжительности жизни старшего поколения. Благодаря региональному проекту пожилые жители нашего города из отдаленных микрорайонов могут бесплатно доехать до медучреждений. Трансфер предоставляет межмуниципальный комплексный центр социального обслуживания", — пояснил глава Балашихи Сергей Юров.В Московской области для проведения дополнительных обследований и диспансеризации с 2020 года созданы условия, которые позволяют доставить жителей сельской местности старше 65 лет в медицинские организации. Ранее многим приходилось ездить в медучреждения за собственные деньги и по нескольку дней.Бесплатный автобус для перевозки пенсионеров из сельской местности до медучреждений курсирует раз в неделю между сельскими амбулаториями и городскими поликлиниками по заявке врачей. За один раз он может перевезти до 16 человек. Списки желающих составляют врачи. Они обзваниют пожилых пациентов и предлагают пройти диспансеризацию.На время ухудшения эпидемической обстановки с коронавирусом предоставление транспорта приостановлено, но все желающие могут оставить заявку на будущее.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)