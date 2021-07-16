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Новости Подмосковья
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Пенсионеров из сел Балашихи доставят на диспансеризацию бесплатно
Пенсионеров из сел Балашихи доставят на диспансеризацию бесплатно - РИА Новости, 16.07.2021
Пенсионеров из сел Балашихи доставят на диспансеризацию бесплатно
У пенсионеров из сельских районов Балашихи появилась возможность попасть на диспансеризацию бесплатно. Это стало возможным благодаря региональному проекту... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T15:31
2021-07-16T15:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. У пенсионеров из сельских районов Балашихи появилась возможность попасть на диспансеризацию бесплатно. Это стало возможным благодаря региональному проекту "Старшее поколение", сообщил телеканал "360".Проект реализуется на территории Подмосковья в рамках государственных программ "Здравоохранение Подмосковья" и "Социальная защита населения Московской области". Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего возраста являются одним из приоритетов национального проекта "Демография". Для этого реализуется региональный проект "Старшее поколение"."Одна из приоритетных задач в нашей работе — повышение качества и продолжительности жизни старшего поколения. Благодаря региональному проекту пожилые жители нашего города из отдаленных микрорайонов могут бесплатно доехать до медучреждений. Трансфер предоставляет межмуниципальный комплексный центр социального обслуживания", — пояснил глава Балашихи Сергей Юров.В Московской области для проведения дополнительных обследований и диспансеризации с 2020 года созданы условия, которые позволяют доставить жителей сельской местности старше 65 лет в медицинские организации. Ранее многим приходилось ездить в медучреждения за собственные деньги и по нескольку дней.Бесплатный автобус для перевозки пенсионеров из сельской местности до медучреждений курсирует раз в неделю между сельскими амбулаториями и городскими поликлиниками по заявке врачей. За один раз он может перевезти до 16 человек. Списки желающих составляют врачи. Они обзваниют пожилых пациентов и предлагают пройти диспансеризацию.На время ухудшения эпидемической обстановки с коронавирусом предоставление транспорта приостановлено, но все желающие могут оставить заявку на будущее.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
15:31 16.07.2021
 

Пенсионеров из сел Балашихи доставят на диспансеризацию бесплатно

© РИА Новости / Игорь ЗарембоСотрудница регистратуры и пожилая женщина у терминала электронной записи
Сотрудница регистратуры и пожилая женщина у терминала электронной записи - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. У пенсионеров из сельских районов Балашихи появилась возможность попасть на диспансеризацию бесплатно. Это стало возможным благодаря региональному проекту "Старшее поколение", сообщил телеканал "360".
Проект реализуется на территории Подмосковья в рамках государственных программ "Здравоохранение Подмосковья" и "Социальная защита населения Московской области". Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего возраста являются одним из приоритетов национального проекта "Демография". Для этого реализуется региональный проект "Старшее поколение".
"Одна из приоритетных задач в нашей работе — повышение качества и продолжительности жизни старшего поколения. Благодаря региональному проекту пожилые жители нашего города из отдаленных микрорайонов могут бесплатно доехать до медучреждений. Трансфер предоставляет межмуниципальный комплексный центр социального обслуживания", — пояснил глава Балашихи Сергей Юров.
В Московской области для проведения дополнительных обследований и диспансеризации с 2020 года созданы условия, которые позволяют доставить жителей сельской местности старше 65 лет в медицинские организации. Ранее многим приходилось ездить в медучреждения за собственные деньги и по нескольку дней.
Бесплатный автобус для перевозки пенсионеров из сельской местности до медучреждений курсирует раз в неделю между сельскими амбулаториями и городскими поликлиниками по заявке врачей. За один раз он может перевезти до 16 человек. Списки желающих составляют врачи. Они обзваниют пожилых пациентов и предлагают пройти диспансеризацию.
На время ухудшения эпидемической обстановки с коронавирусом предоставление транспорта приостановлено, но все желающие могут оставить заявку на будущее.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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