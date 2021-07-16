https://ria.ru/20210716/deti-1741565936.html

В летнем лагере под Красноярском 18 детей заболели COVID-19

В летнем лагере под Красноярском 18 детей заболели COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021

В летнем лагере под Красноярском 18 детей заболели COVID-19

Специалисты диагностировали коронавирусную инфекцию у 18 детей, отдыхающих в летнем оздоровительном лагере "Сокол" в Красноярском крае, сообщает прокуратура... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T15:52

2021-07-16T15:52

2021-07-16T15:52

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

коронавирусы

здоровье - общество

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 16 июл - РИА Новости. Специалисты диагностировали коронавирусную инфекцию у 18 детей, отдыхающих в летнем оздоровительном лагере "Сокол" в Красноярском крае, сообщает прокуратура региона."Сегодня в МАОУ "Сокол" диагностировано заболевание коронавирусом у 18 детей. Они были вывезены с территории оздоровительного учреждения, в настоящее время проходят лечение, проведена дезинфекция территории и помещений лагеря. Прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с массовым заболеванием детей коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.В ходе проверки будут установлены причины и условия, послужившие массовому заболеванию детей, а также дана оценка полноты выполнения должностными лицами лагеря требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха и оздоровления детей в условиях распространения коронавирусной инфекции. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741467386.html

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коронавирус в россии, россия, коронавирусы, здоровье - общество, красноярский край, происшествия