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В летнем лагере под Красноярском 18 детей заболели COVID-19
В летнем лагере под Красноярском 18 детей заболели COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021
В летнем лагере под Красноярском 18 детей заболели COVID-19
Специалисты диагностировали коронавирусную инфекцию у 18 детей, отдыхающих в летнем оздоровительном лагере "Сокол" в Красноярском крае, сообщает прокуратура... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T15:52
2021-07-16T15:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
коронавирусы
здоровье - общество
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 16 июл - РИА Новости. Специалисты диагностировали коронавирусную инфекцию у 18 детей, отдыхающих в летнем оздоровительном лагере "Сокол" в Красноярском крае, сообщает прокуратура региона."Сегодня в МАОУ "Сокол" диагностировано заболевание коронавирусом у 18 детей. Они были вывезены с территории оздоровительного учреждения, в настоящее время проходят лечение, проведена дезинфекция территории и помещений лагеря. Прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с массовым заболеванием детей коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.В ходе проверки будут установлены причины и условия, послужившие массовому заболеванию детей, а также дана оценка полноты выполнения должностными лицами лагеря требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха и оздоровления детей в условиях распространения коронавирусной инфекции. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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коронавирус в россии, россия, коронавирусы, здоровье - общество, красноярский край, происшествия
15:52 16.07.2021
 
В летнем лагере под Красноярском 18 детей заболели COVID-19

У 18 детей, отдыхающих в летнем лагере "Сокол" в Красноярском крае, диагностировали COVID-19

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КРАСНОЯРСК, 16 июл - РИА Новости. Специалисты диагностировали коронавирусную инфекцию у 18 детей, отдыхающих в летнем оздоровительном лагере "Сокол" в Красноярском крае, сообщает прокуратура региона.
"Сегодня в МАОУ "Сокол" диагностировано заболевание коронавирусом у 18 детей. Они были вывезены с территории оздоровительного учреждения, в настоящее время проходят лечение, проведена дезинфекция территории и помещений лагеря. Прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с массовым заболеванием детей коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
В ходе проверки будут установлены причины и условия, послужившие массовому заболеванию детей, а также дана оценка полноты выполнения должностными лицами лагеря требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха и оздоровления детей в условиях распространения коронавирусной инфекции. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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