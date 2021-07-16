https://ria.ru/20210716/deti-1741565936.html
В летнем лагере под Красноярском 18 детей заболели COVID-19
В летнем лагере под Красноярском 18 детей заболели COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021
В летнем лагере под Красноярском 18 детей заболели COVID-19
Специалисты диагностировали коронавирусную инфекцию у 18 детей, отдыхающих в летнем оздоровительном лагере "Сокол" в Красноярском крае, сообщает прокуратура... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T15:52
2021-07-16T15:52
2021-07-16T15:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
коронавирусы
здоровье - общество
красноярский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_0:172:3066:1897_1920x0_80_0_0_8e17a8de9f2caeb7617e95fe77b8d640.jpg
КРАСНОЯРСК, 16 июл - РИА Новости. Специалисты диагностировали коронавирусную инфекцию у 18 детей, отдыхающих в летнем оздоровительном лагере "Сокол" в Красноярском крае, сообщает прокуратура региона."Сегодня в МАОУ "Сокол" диагностировано заболевание коронавирусом у 18 детей. Они были вывезены с территории оздоровительного учреждения, в настоящее время проходят лечение, проведена дезинфекция территории и помещений лагеря. Прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с массовым заболеванием детей коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.В ходе проверки будут установлены причины и условия, послужившие массовому заболеванию детей, а также дана оценка полноты выполнения должностными лицами лагеря требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха и оздоровления детей в условиях распространения коронавирусной инфекции. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741467386.html
россия
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_f721eb1a458334ce103e04072a1e4731.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, коронавирусы, здоровье - общество, красноярский край, происшествия
В летнем лагере под Красноярском 18 детей заболели COVID-19
У 18 детей, отдыхающих в летнем лагере "Сокол" в Красноярском крае, диагностировали COVID-19